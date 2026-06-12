Neuer Charakter-Trailer zeigt den delinquenten Einzelgänger Kazuki Nakiri aus Kyoto Xanadu

Falcom zeigt in einem neuen Trailer zum Action-RPG Kyoto Xanaduden Charakter Kazuki Nakiri (gesprochen von Ryouta Suzuki) – nachdem es letzte Woche einen Trailer zum geheimnisvollen Mädchen Rurui gab. Auch das neue Video zu Sena Nakiri haben wir euch unten angehangen.

Der gefürchtete, einzelgängerische Delinquent an der Hirasaka Academy kämpft im Labyrinth, um seinen wilden, zerstörerischen Impulsen freien Lauf zu lassen. Wenn es jedoch darum geht, seine jüngere Schwester Sena zu beschützen, zögert er nicht, Gewalt einzusetzen – selbst gegen andere Menschen. Obwohl er oft ungestüm wirkt, ist er intelligent und entscheidet sich beim Durchqueren des Labyrinths häufig für eine strategische Vorgehensweise.

Im neuen Teil der erstmals 1985 auf den Heimcomputern von NEC spielbaren Xanadu-Reihe erkundet ihr eine alternative Realität unter Japans Hauptstadt, die voller Monster und Mysterien ist. Das Spiel kombiniert dabei typische School-Life-Elemente und Beziehungen. Es knüpft thematisch an Tokyo Xanadu an, wo ein Eclipse-Reich nach einem Erdbeben entstand – hier steht Xanadu als zentraler Dungeon im Vordergrund.

Der neueste Teil der Reihe, Kyoto Xanadu, soll für Nintendo Switch und Switch 2, PlayStation 5 sowie PCs via Steam erscheinen. In Japan erscheint das Action-RPG bereits am 16. Juli. Das weltweite Erscheinungsdatum steht noch aus.

Das Video zu Kazuki Nakiri:

Das Video zu Sena Nakiri:

via Gematsu, Bildmaterial: Kyoto Xanadu, Falcom