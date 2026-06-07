Crazy Taxi ist endlich zurück – und SEGA legt gleich mal die Nutzung generativer KI offen

Ihr erinnert euch: Im Dezember 2023 kündigte SEGA eine groß angelegte Reboot-Welle an, die zahlreiche, schlummernde Prestige-Marken des Unternehmens revitalisieren sollte.

Dabei wurde man auch konkret und nannte spezifische IPs, die künftig mit neuen Projekten bespielt werden sollten – so etwa auch Crazy Taxi. Erst im Mai vermeldete Sega ein Lebenszeichen – beim heutigen Xbox Games Showcase wurde es nun endlich konkret.

SEGA enthüllte bei der Show das brandneue Crazy Taxi: World Tour. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der altbekannte Charakter Axel mit einem neuen Problem: Sein Taxi wurde von geheimnisvollen, maskierten Schurken gestohlen.

Auf der Jagd nach seinem Taxi – und damit auf den Dieben – erlebt er ein Abenteuer aus, das euch an verschiedenste Schauplätze rund um den Globus führt. Der Ankündigungstrailer zeigt die altbekannte „Crazy Taxi“-Action mit ebenso altbekannter Musik, spektakulären Manövern und verrückten Missionen.

Wer schnell ist, bekommt bei den verrückten Aufgaben Trinkgeld – etwa dem Ausliefern von vielen Pizzen. Auch die Herausforderungen werden voraussichtlich wieder vorhanden sein. Crazy Taxi: World Tour erscheint 2027 für Xbox Series, PS5, Nintendo Switch 2 sowie Xbox on PC als „Xbox Play Anywhere“-Titel.

Generative KI kommt zum Einsatz

Eine schöne Sache – für die meisten. Wie Eurogamer gleich entdeckt hat, nutzt SEGA allerdings generative KI bei der Entwicklung des neuen „Crazy Taxi“-Abenteuers. Die Steam-Seite legt demnach transparent offen: „Bei der SEGA Corporation nutzen wir generative KI als Hilfsmittel, um unseren Nutzern noch bessere Inhalte zu bieten und unseren Entwicklern die Möglichkeit zu geben, sich stärker auf kreative Aufgaben zu konzentrieren.“

Und weiter: „Wir haben solche generativen KI-Unterstützungstools bei der Entwicklung von Crazy Taxi: World Tour eingesetzt. In Bezug auf die Darsteller im Spiel wurde keine KI eingesetzt.“

Der erste Trailer:

via Xbox Dynasty, Eurogamer, Bildmaterial: Crazy Taxi: World Tour, SEGA