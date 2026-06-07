Crazy Taxi ist endlich zurück – und SEGA legt gleich mal die Nutzung generativer KI offen

Ihr erinnert euch: Im Dezember 2023 kündigte SEGA eine groß angelegte Reboot-Welle an, die zahlreiche, schlummernde Prestige-Marken des Unternehmens revitalisieren sollte.
Dabei wurde man auch konkret und nannte spezifische IPs, die künftig mit neuen Projekten bespielt werden sollten – so etwa auch Crazy Taxi. Erst im Mai vermeldete Sega ein Lebenszeichen – beim heutigen Xbox Games Showcase wurde es nun endlich konkret.
SEGA enthüllte bei der Show das brandneue Crazy Taxi: World Tour. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der altbekannte Charakter Axel mit einem neuen Problem: Sein Taxi wurde von geheimnisvollen, maskierten Schurken gestohlen.
Auf der Jagd nach seinem Taxi – und damit auf den Dieben – erlebt er ein Abenteuer aus, das euch an verschiedenste Schauplätze rund um den Globus führt. Der Ankündigungstrailer zeigt die altbekannte „Crazy Taxi“-Action mit ebenso altbekannter Musik, spektakulären Manövern und verrückten Missionen.
Wer schnell ist, bekommt bei den verrückten Aufgaben Trinkgeld – etwa dem Ausliefern von vielen Pizzen. Auch die Herausforderungen werden voraussichtlich wieder vorhanden sein. Crazy Taxi: World Tour erscheint 2027 für Xbox Series, PS5, Nintendo Switch 2 sowie Xbox on PC als „Xbox Play Anywhere“-Titel.
Generative KI kommt zum Einsatz
Eine schöne Sache – für die meisten. Wie Eurogamer gleich entdeckt hat, nutzt SEGA allerdings generative KI bei der Entwicklung des neuen „Crazy Taxi“-Abenteuers. Die Steam-Seite legt demnach transparent offen: „Bei der SEGA Corporation nutzen wir generative KI als Hilfsmittel, um unseren Nutzern noch bessere Inhalte zu bieten und unseren Entwicklern die Möglichkeit zu geben, sich stärker auf kreative Aufgaben zu konzentrieren.“
Und weiter: „Wir haben solche generativen KI-Unterstützungstools bei der Entwicklung von Crazy Taxi: World Tour eingesetzt. In Bezug auf die Darsteller im Spiel wurde keine KI eingesetzt.“
Der erste Trailer:
via Xbox Dynasty, Eurogamer, Bildmaterial: Crazy Taxi: World Tour, SEGA
3 Kommentare
Sieht ganz lustig aus. Ist für mich aber definitiv ein Game Pass Spiel, allein schon wegen der KI sache.
Zum einen ja schön das sie es wenigsten zugeben und zum anderen selten so ein frech gelogenen Satz gesehen. Sollte eher heißen das sie Ki benutzen um kosten zu sparen. Der Kunde bekommt davon nichts positives aber in den meisten fällen sogar eher negativ da Ki Müll nichts mit Kunst zu tun hat. hier muss man also stark im Auge behalten wie viel von der Ki den künstlerischen Prozess verseucht hat.
Ist tatsächlich schon spannend zu lesen, wie so ein Marketing-Sprech umschmeicheln kann, dass man auf zusätzliche Artists verzichtet, um Kosten einzusparen und stattdessen wohl essentielle Teile des Spiels per Text-Prompts entstanden sind. Es ist zwar nobel, dass man hier transparent ist, aber damit ist das Spiel ja praktisch jetzt schon als KI-Slop gebrandmarkt. Ich weiß nicht, ob das für SEGA nicht nach hinten losgeht mit dem Marketing.
Was da am Ende mit generativer KI entstanden ist, werden wir wohl nicht erfahren. Und das senkt meine einstige Vorfreude auch enorm. Und es ist wohl legitim, dass man sich darüber echauffieren darf wenn Leute auch ein riesiges Drama darum machen können, dass Pragmata angeblich eine Pedo-Sim ist und Leute jetzt schon ihre Tüten zum hyperventilieren bei Evie in Stellar Blade: Blood Rain nach nur einem einzigen Trailer benötigen.
So eine News hier finde ich als Konsument schon weitaus bedenklicher. Leider werden in kommender Zeit umso mehr Entwickler auf diese Helferlein setzen. Dass man so etwas als Gewinn für die Spieler und Entlastung für die Mitarbeiter verkaufen möchte ist schon relativ dreist. Ich hatte den Trailer echt gefeiert beim Xbox Showcase als alter Dreamcast-Fan. Jetzt muss ich doch sagen, dass diese News ein erheblicher Dämpfer ist.
also mich überzeugte das gezeigte hier absolut garnicht.. wirkte alles bloß wie aufgewärmter kalter Kaffee mit der gleichen uralten Mucke von damals.. hätte da besseres erwartet außer bloß ein Remaster im Prinzip, da es als Reboot betitelt wird und man da schon irgendwo auch erwarten können solle, dass man inhaltlich, technisch wie konzeptuell irgendwo Verbesserungen und Erweiterungen sieht im Vergleich zum Original, die darüber hinaus gehen bloß schöner auszusehen, weil die Kiste halt mehr Leistung bietet und ne modernere Engine zum Einsatz kam.