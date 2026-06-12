Die Remake-Trilogie könnte zur Remake-Compilation werden, wenn die Nachfrage stimmt

Final Fantasy VII Revelation war noch nicht einmal angekündigt, da stellte Naoki Hamaguchi schon DLCs zum finalen Remake-Teil in Aussicht. Das geschah vor allem im Kontext – denn „Remake“ hatte einen DLC erhalten und „Rebirth“ ging bekanntlich leer aus.
Die Nachfrage muss passen, so das vereinfachte Resümee von Hamaguchi im Mai. Die Nachfrage passt offensichtlich, denn Medien machten DLC in neuen Interviews mit Hamaguchi erneut zum Thema. Inzwischen ist Final Fantasy VII Revelation angekündigt. Wie schaut es also aus?
Mögliche Erweiterungen zu Final Fantasy VII Revelation könnten zustande kommen, wenn der Wunsch der Fans groß genug sei und die Nachfrage entsprechend, sagte Hamaguchi gegenüber der Famitsu. Man würde darüber gern aktiv nachdenken. Dabei könnten auch bisher veröffentlichte Spin-offs eine Rolle spielen, so eine Übersetzung von Genki.
Auf diese Weise könne man bisher nicht dargestellte Geschichten ergänzen und Wünschen nach mehr Details nachgehen. Besonders spannend ist, dass Hamaguchi hier Spin-offs selbst zum Thema macht.
Erweiterungen zu Before Crisis und Co.?
Die Remake-Trilogie bietet schon jetzt viele Inhalte aus der Compilation, die im Original keine Rolle spielten. Aber Spiele und Filme wie Advent Children, Before Crisis, Crisis Core und Dirge of Cerberus bieten natürlich noch jede Menge Hintergründe. Insbesondere das nie offiziell lokalisierten Before Crisis und das heute auf der PS2 gefangenen Dirge of Cerberus wären da natürlich interessant.
Wird aus der Remake-Trilogie mit Erweiterungen gar eine Remake-Compilation, die noch mehr Inhalte aus Spin-offs einbezieht? Das wäre sicherlich eine sehr weitgehende Interpretation von Hamaguchis Aussage. Aber wer weiß, wenn die Nachfrage groß genug ist …
Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix
4 Kommentare
man hat für Rebirth kein DLC gemacht einfach nur dafür, um mit Teil 3 schneller fertig werden zu können fürs 30 jährige Jubiläum, weil sonst hätte man diese Zielmarke definitiv verpasst.
Da es definitiv aber Erweiterungspotenzial gibt fürs Spiel, welches ans Ende des Hauptspiels angehangen werden kann mit AC und DoC, war denke ich von Anfang an klar, da da in dieser Hinsicht was kommen wird. denek zu AC mindestens garantiert, weil es praktisch schon für evercrisis als spielbar angekündigt wurde udn da EC nichts weiter tut, als Remake Assets zu recyclen, muss ja für EC erstmal was im Konsolenremake produziert werden, was man dann für EC als Assets recyclen kann, damit sich der logische Kreis an dieser Stelle schließen lässt
DoC jedenfalls halt ich schon für optionaler, da wird es denke ich wirklich auf die Nachfrage ankommen, jetzt da mit Revelation aber Vincent Valentine Assents in technisch modern existieren ,die sich wiederverwenden ließen, soltle einem DoC Remake als Erweiterugn für Revelation nichts im Wege stehen, bzw. als Standalione-Spiel wieder, der vielleicht diesmal dann auch Vorteile buietet, wenn man nen Revelation-Spielstand hat, das wäre nett und wäre dem Verkauf des Spiels dann auch förderlich, wenns halt paar nette Boni gibt dann später
"Wenn Interesse besteht"… PR-Blabla. Die Pläne für die Roadmap sind doch schon längst ungefähr fertig und werden nicht spontan irgendwie ausgewürfelt, weil paar Leute im Internet sagen, dass sie Bock auf mehr FF VII hätten.
ne danke teil 3 raus bringen dursch zocken ebenden weg von der platte und nie wieder zocken
Definitiv am besten auch Before Crisis Remaken, Advent wäre spielbar auch geil. Und Dirge of Cerberus ist eh ein geiles Game, das könnte ein Hammer Remaster vertragen.