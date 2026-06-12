Die Remake-Trilogie könnte zur Remake-Compilation werden, wenn die Nachfrage stimmt

Final Fantasy VII Revelation war noch nicht einmal angekündigt, da stellte Naoki Hamaguchi schon DLCs zum finalen Remake-Teil in Aussicht. Das geschah vor allem im Kontext – denn „Remake“ hatte einen DLC erhalten und „Rebirth“ ging bekanntlich leer aus.

Die Nachfrage muss passen, so das vereinfachte Resümee von Hamaguchi im Mai. Die Nachfrage passt offensichtlich, denn Medien machten DLC in neuen Interviews mit Hamaguchi erneut zum Thema. Inzwischen ist Final Fantasy VII Revelation angekündigt. Wie schaut es also aus?

Mögliche Erweiterungen zu Final Fantasy VII Revelation könnten zustande kommen, wenn der Wunsch der Fans groß genug sei und die Nachfrage entsprechend, sagte Hamaguchi gegenüber der Famitsu. Man würde darüber gern aktiv nachdenken. Dabei könnten auch bisher veröffentlichte Spin-offs eine Rolle spielen, so eine Übersetzung von Genki.

Auf diese Weise könne man bisher nicht dargestellte Geschichten ergänzen und Wünschen nach mehr Details nachgehen. Besonders spannend ist, dass Hamaguchi hier Spin-offs selbst zum Thema macht.

Erweiterungen zu Before Crisis und Co.?

Die Remake-Trilogie bietet schon jetzt viele Inhalte aus der Compilation, die im Original keine Rolle spielten. Aber Spiele und Filme wie Advent Children, Before Crisis, Crisis Core und Dirge of Cerberus bieten natürlich noch jede Menge Hintergründe. Insbesondere das nie offiziell lokalisierten Before Crisis und das heute auf der PS2 gefangenen Dirge of Cerberus wären da natürlich interessant.

Wird aus der Remake-Trilogie mit Erweiterungen gar eine Remake-Compilation, die noch mehr Inhalte aus Spin-offs einbezieht? Das wäre sicherlich eine sehr weitgehende Interpretation von Hamaguchis Aussage. Aber wer weiß, wenn die Nachfrage groß genug ist …

Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix