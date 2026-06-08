Ace Combat steigt bald wieder auf: Bandai Namco geht zu „Wings of Theve“ ins Detail

Schon 2021 (!) hatte Bandai Namco erstmals enthüllt, dass man an einem neuen Serienteil zu Ace Combat arbeitet. Man hat sich alle Zeit der Welt gelassen – und dabei auch das 30-jährige Jubiläum der Serie im letzten Jahr verstreichen lassen. Aber gut Ding will eben Weile haben.

Jetzt ist Ace Combat 8: Wings of Theve* aber fast bereit, um mit euch in die Lüfte zu steigen. Bei der State of Play gab es einen neuen Trailer und einen konkreten Termin. Wenig später schob man auch noch einen 10-minütigen „Walkthrough Trailer“ nach.

Am 2. Oktober wird das neue Ace Combat für PS5, Xbox Series und PC-Steam erscheinen. Der neue Trailer zeigt neben neuen Szenen auch die verschiedenen Editionen, die euch dabei zur Auswahl stehen. Wer sich für die Digital Deluxe Edition entscheidet, darf schon am 29. September spielen.

Ace Combat 8: Wings of Theve ist der erste Teil der Hauptreihe in sieben Jahren und will „mittels Unreal Engine 5 und eigens entwickelter Technologie mit dem neuen Wettersystem „Cloudly“ ein realistisches Flugerlebnis bieten“ –dabei erwartet euch eine „tiefgehende, filmreife Kampagne“.

Bandai Namco beschreibt: „Sie übernehmen die Rolle eines Elitepiloten in einer emotionalen Geschichte um Identität, Plicht und dem Kampf ums Überleben in der eigenen Heimat. Schauplatz ist erneut die fiktive Welt Strangereal, die sich nun im Krieg befindet.“

Darüber hinaus wird das Spiel auch Online-Mehrspielermodi bieten, zu denen Bandai Namco zu einem späteren Zeitpunkt Informationen teilen wird. Bei Amazon* könnt ihr die Standard-Edtion für PS5 und Xbox schon vorbestellen.

Der Release-Date-Trailer:

Der Walkthrough-Trailer:

Bildmaterial: Ace Combat 8: Wings of Theve, Bandai Namco