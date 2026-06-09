Es ist wirklich wahr: Nintendo enthüllt das Remake zu Zelda: Ocarina of Time

Das Gerücht hielt sich bereits seit Monaten, nun ist es tatsächlich Realität geworden. Im Rahmen der großen Nintendo Direct im Juni hat Nintendo offiziell ein Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time angekündigt.

Viel zeigte Nintendo allerdings noch nicht. Der erste Teaser konzentrierte sich vor allem auf die Geschichte Hyrules und zeigte unter anderem, wie Link im Kokiri-Dorf erwacht. Gameplay oder weitere Details zur Neuauflage gab es dagegen noch nicht zu sehen.

Die Rückkehr eines der bedeutendsten Videospiele aller Zeiten

Einen konkreten Termin nannte Nintendo noch nicht. Bislang ist lediglich bekannt, dass das Remake 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinen soll. Viele Fans hatten bereits mit einer Ankündigung im Rahmen des 40-jährigen Jubiläums der Reihe gerechnet.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time erschien ursprünglich 1998 für Nintendo 64 und gilt bis heute als eines der wichtigsten und einflussreichsten Videospiele aller Zeiten. Auch knapp drei Jahrzehnte später führt es mit einem Metacritic-Wert von 99 weiterhin die Liste der bestbewerteten Spiele überhaupt an.

Zwar erhielt das Abenteuer 2011 bereits eine Neuauflage für Nintendo 3DS, doch viele Fans hofften seit Jahren auf ein vollwertiges Remake für moderne Hardware. Diese Hoffnung hat Nintendo nun endlich erfüllt.

Noch bleiben viele Fragen offen. Nach der offiziellen Enthüllung dürfte es jedoch nur eine Frage der Zeit sein, bis Nintendo weitere Details zur Rückkehr nach Hyrule verrät.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo