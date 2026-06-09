Es ist wirklich wahr: Nintendo enthüllt das Remake zu Zelda: Ocarina of Time

Das Gerücht hielt sich bereits seit Monaten, nun ist es tatsächlich Realität geworden. Im Rahmen der großen Nintendo Direct im Juni hat Nintendo offiziell ein Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time angekündigt.
Viel zeigte Nintendo allerdings noch nicht. Der erste Teaser konzentrierte sich vor allem auf die Geschichte Hyrules und zeigte unter anderem, wie Link im Kokiri-Dorf erwacht. Gameplay oder weitere Details zur Neuauflage gab es dagegen noch nicht zu sehen.
Die Rückkehr eines der bedeutendsten Videospiele aller Zeiten
Einen konkreten Termin nannte Nintendo noch nicht. Bislang ist lediglich bekannt, dass das Remake 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinen soll. Viele Fans hatten bereits mit einer Ankündigung im Rahmen des 40-jährigen Jubiläums der Reihe gerechnet.
The Legend of Zelda: Ocarina of Time erschien ursprünglich 1998 für Nintendo 64 und gilt bis heute als eines der wichtigsten und einflussreichsten Videospiele aller Zeiten. Auch knapp drei Jahrzehnte später führt es mit einem Metacritic-Wert von 99 weiterhin die Liste der bestbewerteten Spiele überhaupt an.
Zwar erhielt das Abenteuer 2011 bereits eine Neuauflage für Nintendo 3DS, doch viele Fans hofften seit Jahren auf ein vollwertiges Remake für moderne Hardware. Diese Hoffnung hat Nintendo nun endlich erfüllt.
Noch bleiben viele Fragen offen. Nach der offiziellen Enthüllung dürfte es jedoch nur eine Frage der Zeit sein, bis Nintendo weitere Details zur Rückkehr nach Hyrule verrät.
Der erste Trailer:
Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo
10 Kommentare
Okay, wie kann es sein, dass dieses Spiel noch dieses Jahr erscheint und ihr zeigt absolut NICHTS davon???
Xenoblade Genesis erscheint erst 2027 und da habt ihr deutlich mehr zu gezeigt?
Was machen wir hier, Nintendo?
Ich geh einfach mal stark davon aus, dass wir hier mehr bekommen als ein reines grafisches Update, sonst hätte man hier mehr gezeigt.
Ich hoffe mal sehr stark, dass man sich aber nicht an der Breath of the Wild - Formel orientiert, sonst werde ich SCHREIEN!
Einfach ein schönes, klassisches Zelda mit Twists im Leveldesign, ähnlich wie bei Resident Evil. Das wäre perfekt.
Vom Stil her sagt es mir aber nicht zu... Oh, Gott, das Star Fox Remake war wirklich eine dunkle Vorahnung von dem, was uns hier erwartet, oder?
Und das schon dieses Jahr, krass:D
Not Gonna Lie der UE5 Link in dem Trailer sieht echt Whack aus. Dass erinnert mich an die ganzen Unreal Engine 4 Demos von Nintendo Spielen die zwar nicht Schlecht aussahen, aber bei denen Jeglicher Artstyle Fehlt.
Es ist so wunderschön...
Ich mag den Stil. Und, wow, Ocarina of Time in einem modernen Gewand. Mein liebstes Lieblingsspiel ever. What time to be alive! Das kann ja nur gut werden! Es sei denn, Nintendo kündigt plötzlich den Zusatz Tetris an. So nach dem Motto: "Haha, verarscht."
Nintendo finally hired that man!