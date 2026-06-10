Das exklusive „Switch 2“-Koop-Abenteuer Orbitals erhält einen konkreten Termin

Wir wussten bereits, dass es dieses Jahr erscheinen würde – nur das genaue Datum fehlte noch. Im Rahmen der großen Nintendo Direct im Juni hat Nintendo nun endlich den Veröffentlichungstermin für Orbitals bekannt gegeben. Das exklusive Koop-Abenteuer für Nintendo Switch 2 erscheint am 3. September 2026. Außerdem sind die Vorstellungen jetzt gestartet.

Neben einer Standard Edition wird es eine Deluxe Edition geben, die zusätzlich ein digitales Artbook mit Konzeptzeichnungen im Stil klassischer Retro-Anime, den digitalen Soundtrack, exklusive Kostüme für die beiden Hauptfiguren Maki und Omura sowie zwei besondere Schiff-Designs enthält.

Anime-Flair der 80er und 90er trifft auf Koop-Action

Begleitet wurde die Ankündigung von einem neuen Trailer, der weitere Eindrücke des außergewöhnlichen Projekts zeigte. Orbitals setzt vollständig auf kooperatives Spielen und fällt vor allem durch seinen markanten Stil auf, der sich sichtbar von Anime-Klassikern der 80er- und 90er-Jahre inspirieren lässt.

Konkrete neue Details zum Gameplay gab es im Trailer zwar nur wenige, dafür steht nun endlich fest, wann SpielerInnen gemeinsam in das farbenfrohe Science-Fiction-Abenteuer starten können. Mit dem 3. September erhält das exklusive „Switch 2“-Line-up damit einen weiteren vielversprechenden Titel für die zweite Jahreshälfte.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Bildmaterial: Orbitals, Shapefarm, Kepler Interactive