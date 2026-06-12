Eine doppelte Portion Cute’em-up erwartet euch im Oktober mit neuen Cotton-Games

Seit 1991 prägt Cotton das Cute’em-up-Genre: Die Hexe eroberte die Herzen der SpielerInnen und stellte ihren Durchhaltewillen auf die Probe, während sie zur beliebten Maskottchenfigur des Bullet-Hell-Sidescroller-Shooters wurde.

In Cotton Reboot! seid ihr schon 2021 erstmals erneut auf der Suche nach ihren geliebten süßen Willow-Leckereien gegangen, wahlweise in HD oder mit ikonischer pixelgenauer Grafik dank HD-Reboot-Modus oder X68000-Originalmodus. Der Veröffentlichung 2021 für PS4 und Switch folgen nun weitere Versionen.

So kündigte Clear River Games an, dass Cotton Reboot! am 22. Oktober auch für PlayStation 5* und Nintendo Switch 2* erscheint – digital wie physisch. Die Neuauflage erhält weitere Verbesserungen, so könnt beim Start auf Switch 2 und PS5 zwischen dem originalen X68000-Soundtrack und einer neu abgemischten Version wählen.

Bei Cotton Reboot! handelt es sich um ein überarbeitetes Remaster des Klassikers Cotton: Fantastic Night Dreams von 1993, bei dem Spieler neue Features und ein neues grafisches Design erwarten können.

Cotton Reboot! High Tension!

Cotton Reboot! High Tension! ist der zweite Teil der Reboot-Reihe von Beep, entwickelt von Studio Siesta/Rocket Engine. Anders, als es der Titel vermuten lässt, handelt es sich hier nicht um eine weitere Neuauflage, sondern um ein komplett neues Spiel.

Diesmal ist es weniger süß: Anders als die süßen Leckereien, die Cotton in Cotton Reboot! sammeln wollte, stellt die dunkle Macht in Cotton Reboot! High Tension! eine Willow dar, die menschliche Gestalt angenommen hat. Diese Willow ist die Verkörperung des Bösen.

Aufbauend auf dem Gameplay von Cotton Reboot! gibt es auch neue Mechaniken zum Meistern. In High Tension werden die Angriffe der Gegner noch extremer, dafür können SpielerInnen mächtige verborgene Magie nutzen, um ihren Punktestand zu steigern. Auch das Fever-System aus Cotton Reboot! kehrt zurück – diesmal größer und besser als Willow Fever.

Cotton Reboot! High Tension! erscheint ebenfalls am 22. Oktober im Westen. In Japan erschien das Spiel bereits im Jahr 2025 für PlayStation 4, Switch und PC-Steam. Jetzt bringt Clear River Games das Spiel für PS4, PS5 und Switch in den Westen. Auch hier gibt es eine digitale und physische* Veröffentlichung.

Die neuen Trailer:

via Gematsu (2), Bildmaterial: Cotton Reboot! High Tension!, BEEP