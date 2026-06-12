Koei Tecmo stellt das neue Atelier Karia mit vielen Details und neuem Gameplay vor

Ein neues Atelier-Abenteuer wurde angekündigt – habt ihr das mitbekommen? Aufmerksame JPGAMES-Lesende erfuhren es natürlich. Alle anderen haben es wahrscheinlich verpasst. In einer Woche mit unzähligen Ankündigungen bekam das neue Atelier Karia nur wenige Sekunden in der Nintendo Direct.

Ein bisschen mehr Fokus wäre wünschenswert, denkt sich wohl auch Koei Tecmo. Jetzt, da sich die Aufregung etwas gelegt hat, gibt es deshalb ein umfangreiches erstes Gameplay-Video und viele neue Details zu Atelier Karia: Das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerungen. Was den Untertitel angeht, enttäuscht das neue Atelier schon mal nicht.

Atelier-Fans kehren mit „Karia“ auf den Kontinent Aladiss zurück, den sie aus Atelier Yumia kennen. Gemeinsam mit der (natürlich) an Gedächtnisverlust leidenden Alchemistin Karia geht es auf eine Reise, die sich um die Themen Entdeckung und Entwicklung dreht. Auch ein Wiedersehen mit Yumia gibt es.

So führt Koei Tecmo ein: „Karia arbeitet mit Servio Lektor, einem ketzerischen Biologen aus dem Pionierteam, und Fina Rozen, einer talentierten Kämpferin, zusammen. […] Unterwegs bekommt sie die Unterstützung der Alchemistin Yumia Liessfeldt und entwickelt ihr Alchemietalent weiter, während sie versucht, ihr verlorenes Gedächtnis zurückzuerlangen, die Vergangenheit zu erwecken und die Gegenwart zu würdigen.“

Atelier-Fans sollen nichts vermissen

Weiter heißt es heute: „Fans können mit Karias einzigartiger Fähigkeit, die Alchemie und Essen kombiniert, eine Original-Atelier-Erfahrung erleben. Während der Erkundung können Spieler die Zutaten essen, die sie sammeln. Dadurch erhalten sie je nach Zutat verschiedene Effekte, etwa Tierohren, wenn sie tierische Zutaten essen. Die Spieler können auch Mahlzeiten synthetisieren und essen, die Karias Aussehen ändern und ihr neue Fähigkeiten gewähren, wodurch sie nützliche Fertigkeiten für den Kampf und die Entdeckung erhält.“

Die Alchemie und die Synthese seien „mehr als in allen anderen Atelier-Titeln“ weiterhin „das Herzstück des Gameplays“, verspricht man. Alchemiekessel, Synthesesystem, einzigartige Gegenstände – Atelier-Fans sollen nichts vermissen. Mit „Yumia“ eingeführte neue Mechaniken will man in einem „komplexen Kampfsystem“ weiter verfeinern.

Atelier Karia: Das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerungen befindet sich derzeit in Entwicklung und soll Anfang 2027 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PCs über Steam und Xbox Series erscheinen. Das Spiel wird mit japanischer Sprachausgabe und Texten unter anderem in Deutsch erhältlich sein.

Der neue Ankündigungstrailer:

Der „First Look“-Trailer:

Bildmaterial: Atelier Karia: Das Nachtkönigreich und das Lexikon der Erinnerungen, Koei Tecmo, Gust