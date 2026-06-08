Dieses neue Cozy-Adventure setzt auf Ghibli-Flair, Luftpiraten und Lieferungen

Für Fans von Anime-Klassikern wie Das Schloss im Himmel oder vielleicht noch besser Porco Rosso dürfte dieser neu angekündigte Titel besonders interessant sein. Publisher Three Friends und Entwickler Bloom & Gloom haben mit Into the Wind ein gemütliches Abenteuer vorgestellt, das sich unverkennbar von den Werken von Hayao Miyazaki und Studio Ghibli inspirieren lässt. Die Entwickler machen daraus auch kein Geheimnis.

Einen konkreten Termin gibt es noch nicht. Fest steht bislang nur, dass das Spiel zunächst im Early Access für PC via Steam erscheinen wird. Bisher sind zudem nur englische Texte angekündigt.

Mit einem fliegenden Motorrad durch die Adria

In Into the Wind verschlägt es SpielerInnen auf die idyllischen Inseln von Santa Rosa, einem Archipel in einer romantisierten Version der Adria. An eurer Seite befindet sich Ermes, ein intelligentes Motorrad-Flugzeug, das euch sowohl über Land als auch durch die Lüfte begleitet.

Der Alltag besteht dabei nicht nur aus Erkundungstouren. Ihr erledigt Lieferaufträge, verdient Geld, verbessert euer Fluggefährt, richtet euer Zuhause ein und knüpft Freundschaften mit den BewohnerInnen der Inseln. Gleichzeitig wartet ein größeres Geheimnis auf euch, denn euer Onkel Umberto ist während der Untersuchung einer mysteriösen Wolke spurlos verschwunden.

Mit „Spinnern“ durch die Lüfte

Bloom & Gloom-Mitgründer Robin Hjelte macht keinen Hehl aus seinen Inspirationsquellen: „Es ist kein Geheimnis, dass wir Fans von Miyazaki und Studio Ghibli sind. Vor allem ‚Porco Rosso‘ hat mich tief beeindruckt, und ich wollte ein Spiel entwickeln, in dem man in einer romantischen Kulisse an der Adria mit freiheitsliebenden Spinnern durch die Lüfte fliegt.“

Neben der friedlichen Atmosphäre warten auch einige Gefahren. So müssen sich SpielerInnen unter anderem mit Luftpiraten auseinandersetzen, während Wetterbedingungen, Wind und die Beladung des Flugzeugs direkten Einfluss auf das Flugverhalten haben.

Mit seinen handgemalten Landschaften, den mediterranen Dörfern, gemütlichen Cafés am Wasser und dem Fokus auf Reisen statt Hektik wirkt Into the Wind bereits jetzt wie ein Liebesbrief an klassische Anime-Abenteuer. Wann SpielerInnen selbst nach Santa Rosa aufbrechen dürfen, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Bei Steam könnt ihr Into the Wind auf eure Wunschliste packen.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Into the Wind, Bloom & Gloom, Three Friends