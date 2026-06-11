Dragon’s Dogma II erwacht auf neuer Konsole und erhält nach zwei Jahren eine Erweiterung

Dragon’s Dogma II erschien 2024 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs, heimste nicht nur allgemein Höchstwertungen ein, sondern war am Ende des Jahres auch in unserer Redaktion sehr beliebt. Mittlerweile hat sich der Titel über 4,2 Millionen Mal verkauft – ein großer Erfolg für Capcom.

Nichtsdestotrotz gibt es einen kleinen Wermutstropfen für die Spielreihe. Nach über 30 Jahren verließ Hideaki Itsuno, der als Director die Devil-May-Cry- und Dragon’s-Dogma-Reihen betreute, Capcom. Daher gab es die Befürchtung, dass die Reihe im japanischen Unternehmen ein wenig aus den Augen verloren wird. Das ist jedoch nicht der Fall.

Switch 2 und Erweiterung

In der letzten „Nintendo Direct“-Präsentation wurde nicht nur eine Umsetzung des Spiels für Nintendo Switch 2 angekündigt, sondern auch die kostenpflichtige Erweiterung Dragon’s Dogma II: Dark Arisen. Diese erscheint zusammen mit der „Switch 2“-Version am 9. Oktober ebenfalls für PlayStation 5, Xbox Series und PCs.

Laut Capcom wird Dark Arisen auf Grundlage des umfangreichen Feedbacks angeboten, welches nach der Veröffentlichung des Hauptspiels eingegangen ist. Die Erweiterung wurde demnach so entwickelt, dass sie eine bessere Zugänglichkeit und zusätzliche Inhalte bietet. Somit schaffe sie ein Erlebnis, das nicht nur Fans der Reihe, sondern auch Neueinsteiger zufriedenstellt.

Auf in den Norden

In Dragon’s Dogma II: Dark Arisen schickt euch das Spiel in ein neues, verschneites Gebiet im Norden: die verlassene Region Norgan. Dort erwarten euch zwölf neue Dungeon-Herausforderungen, die sich über die bestehende Welt verteilen. Zudem gibt es neue kosmetische Optionen für den Erwachten und seine BegleiterInnen.

Neben der kostenpflichtigen Erweiterung bietet Capcom euch ebenfalls kostenlose Updates. So erscheint am 9. Juni ein Update, das die Spielqualität verbessert und zusätzliche Portkristalle enthält. Ein zweites Update folgt im August. Es soll die Bildrate auf allen Plattformen verbessern und zusätzliche Speicherplätze sowie viele weitere Anpassungen und Verbesserungen bieten.

Der neue Trailer:

via Capcom, Bildmaterial: Dragon’s Dogma II: Dark Arisen, Capcom