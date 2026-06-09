Fast wie Achievements: Switch Online erhält „Challenges“ – Donkey Kong macht den Anfang

Falls ihr zu denen gehört, die sich Trophys oder Achievements auf Nintendo Switch 2 gewünscht haben, dann wurdet ihr bekanntlich enttäuscht. Zwar haben die „Switch 2 Editionen“ von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom so etwas Ähnliches geboten, aber systemweite Achievements wird es nicht geben, hatte Nintendo unlängst kommuniziert.

Schon im September 2025 kam dann Insider Nash Weedle um die Ecke, und behauptete, so etwas Ähnliches wie „Erfolge“ sollen sehr wohl kommen. Er berichtete von verschiedenen Herausforderungen und Belohnungen. Und bei der Nintendo Direct stellte Nintendo dieses „Achievements“ auf der Switch 2 nun vor. Na ja, zumindest fast.

Im Rahmen der heutigen Direct hat Nintendo nämlich ein neues Challenge-System für Nintendo Switch Online vorgestellt, das SpielerInnen zusätzliche Aufgaben in klassischen und modernen Spielen auf der „Switch 2“ bietet.

Donkey Kong macht den Anfang

Zum Start der neuen Funktion veranstaltet Nintendo das zeitlich begrenzte DK Challenge Event. Dabei müssen SpielerInnen bestimmte Aufgaben in verschiedenen Donkey-Kong-Spielen erfüllen. Als Belohnung winken sammelbare Karten.

Zu den unterstützten Spielen gehören unter anderem Donkey Kong Bananza, Donkey Kong Country, Donkey Kong Country 2, Donkey Kong, Donkey Kong Jr., Donkey Kong 3, Donkey Kong Jr. Math, Donkey Kong für Game Boy sowie die „Donkey Kong Land“-Reihe.

Besonders ambitionierte SpielerInnen dürfen sich zudem auf sogenannte Developer Challenges freuen, die laut Nintendo deutlich anspruchsvoller ausfallen sollen. Die neue Funktion ist ab dem 10. Juni um 3 Uhr nachts verfügbar. Das erste DK-Challenge-Event läuft zunächst bis zum 1. September 2026.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Mario Kart World, Nintendo