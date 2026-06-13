Vom Soulslike über Devil May Cry zu Collections – Switch 2 erhält jede Menge neue Ports

In der letzten „Nintendo Direct“-Präsentation hat Nintendo dem digitalen Publikum nicht nur überraschende und vielversprechende hauseigene Spiele präsentiert, sondern auch viele Dritthersteller zeigten ihre Titel für die aktuelle Hybridkonsole. Vor allem Capcom erweitert den Spielekatalog der Nintendo Switch 2 um diverse Spieletitel.

Capcom macht es vor

Wer intensive Schwertkampf-Action in einem düsteren Setting sucht, hat sich den 25. September bereits im Kalender markiert. An diesem Tag erscheint Onimusha: Way of the Sword für die PlayStation 5, Xbox Series und PC – und nun auch für Nintendo Switch 2. Im Gegensatz zu den anderen Versionen könnt ihr in der „Switch 2“-Version den Schwertkampf als Miyamoto Musashi mittels Bewegungssteuerung noch intensiver ausführen.

Wer lieber mit Bogen oder Magie eine wunderschöne Fantasy-Landschaft erkunden möchte, für den könnte Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen das passende Spiel sein. Das im Jahr 2024 veröffentlichte Action-Fantasy-RPG erhält am 9. Oktober eine kostenpflichtige Erweiterung. Capcom nutzt dies ebenfalls, um das Hauptspiel zusammen mit der Erweiterung am selben Tag auf der Nintendo Switch 2 zu veröffentlichen.

Dass die Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition für die aktuelle Hybridkonsole von Nintendo erscheinen wird, deutete sich durch ein Rating in Taiwan bereits an. Nun ist die Veröffentlichung offiziell. Der dämonenjagende Spaß erscheint am 23. Juni für Nintendo Switch 2, beinhaltet alle bisherigen DLCs und beeindruckt mit atemberaubender Grafik mit 60 fps sowohl im TV- als auch im Handheld-Modus.

Soulslike und Collections

Ebenfalls actionreich wird es bei den Umsetzungen von Stellar Blade, Metaphor: ReFantazio und Lies of P: Complete Edition. Letztere enthält nicht nur die Reise von Geppettos Marionette und knackige Bosskämpfe, sondern auch die Prequel-Erweiterung Overture. Das Soulslike-Abenteuer erscheint am 6. August für Switch 2. Wem das noch nicht reicht, darf sich im Herbst auf das Dark-Fantasy-Action-RPG Lords of the Fallen II mit noch schwierigeren Gegnern freuen.

Wessen Spielekalender im September noch nicht genug Spiele auflistet, darf sich ab dem 3. September mit der Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition auf noch mehr Soulslike freuen. Die erweiterte Form des im März 2023 erschienenen Spiels ist bereits am 6. Februar 2024 für alle anderen Plattformen erschienen und enthält neben dem Basisspiel alle Erweiterungen.

Seit der Ausstrahlung der Nintendo Direct dürfen sich Spielerinnen und Spieler zusätzlich auf die Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration und SnowRunner freuen. Beide Spiele sind ab sofort im eShop verfügbar. Des Weiteren erscheinen die METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 2 am 27. August und Observer: System Redux am 18. Juni.

Onimusha: Way of the Sword

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen

Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition

Lies of P: Complete Edition

Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition

via Nintendo, Gematsu, Bildmaterial: Onimusha: Way of the Sword, Capcom