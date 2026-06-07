Wie ein Studio-Ghibli-Film: Vivarium zeigt sich erneut beim Xbox Games Showcase

Bereits 2023 wurde Vivarium angekündigt, seitdem blieb es jedoch vergleichsweise ruhig um das außergewöhnliche Projekt von Studio Meadowflower. Im Rahmen des diesjährigen Xbox Games Showcase gab es nun endlich ein neues Lebenszeichen – und das kann sich sehen lassen.

Der neue Trailer präsentierte nicht nur weitere Eindrücke der wunderschönen, handgezeichneten Spielwelt, sondern enthüllte auch neue Charaktere, zusätzliche Zwischensequenzen, einen Veröffentlichungspartner sowie den groben Veröffentlichungszeitraum. Publisher des Spiels ist Serenity Forge. Erscheinen soll Vivarium im Jahr 2027.

Ein gemütliches Abenteuer voller Geheimnisse

Vivarium ist ein Life-Sim-Abenteuer mit einem unverwechselbaren Stil, der an klassische Anime-Filme und insbesondere Werke von Studio Ghibli erinnert. SpielerInnen erkunden eine scheinbar perfekte kleine Welt, die jedoch mehr Geheimnisse verbirgt, als es zunächst den Anschein hat.

Die Geschichte soll nicht linear verlaufen. Stattdessen beeinflussen Entscheidungen den Verlauf der Handlung und führen zu unterschiedlichen Erlebnissen innerhalb der Spielwelt. Gleichzeitig stehen Erkundung, Beziehungen zu den BewohnerInnen und das Aufdecken der verborgenen Wahrheiten dieser ungewöhnlichen Welt im Mittelpunkt.

Neben Xbox Series erscheint das Spiel auch für PC. Zudem wird Vivarium direkt zum Start im Xbox Game Pass verfügbar sein und unterstützt Xbox Cloud Gaming sowie Xbox Play Anywhere.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Vivarium, Studio Meadowflower, Serenity Forge