Das war … Kalenderwoche 23/2026

Wir befinden uns in der vermutlich spannendsten Woche des Gaming-Jahres! Nach dem Summer Game Fest von Geoff Keighley und Sonys State of Play wollen wir nun auf die bisherigen Highlights zurückblicken, bevor dann Xbox mit dem Showcase übernimmt. Zum Schluss findet ihr noch je ein neues Review und Preview sowie die aktuellen Neuerscheinungen. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Bei den bisherigen Gaming-Streams gab es ausgesprochen viel zu sehen! Hier findet ihr unsere Berichterstattung in alphanumerischer Auflistung. Final Fantasy, God of War, Stellar Blade, Resident Evil … im Gaming-Sommer kommen die ganz großen Kracher auf die Bühne. Aber auch kleinere Projekte wollen wir nicht vergessen.

Die Ankündigungen zu Dragon Quest waren bereits letzte Woche ein Thema, pünktlich zum 40. Geburtstag der Reihe. Hier ist man also schon am Verarbeiten der Neuigkeiten. So gab es zum Helden aus Dragon Quest XII: Beyond Dreams einigen Diskussionsbedarf, was das Aussehen betrifft. Die Switch-2-Version von Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition sorgte hingegen wegen Game Key Card und fehlendem Switch-Upgrade für Ärger.

Ein neues Review und Preview konntet ihr ebenfalls noch bei JPGAMES finden. Ein sehr positives Fazit konnten wir zur Switch-2-Veröffentlichung von Final Fantasy VII Rebirth (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC) (zum Testbericht) ziehen. Neben den bekannten Qualitäten überzeugt die Portierung auch mit der technischen Umsetzung.

Schon einen Blick werfen durften wir auf Star Fox (Switch 2). Der Juni-Titel von Nintendo zeigt sich dabei vielversprechend, das altbewährte Konzept wurde in jedem Aspekt verbessert.

Viel befrachtete Woche hin oder her – auf die aktuellen Neuerscheinungen im Juni 2026 müsst ihr natürlich nicht verzichten. Zum Sommeranfang ist die Liste nicht mehr ganz so umfangreich, allerdings befinden sich einige potenzielle Highlights darunter.