Marvel’s Wolverine zeigt sich endlich ausführlich – und spart nicht mit Brutalität

In der Nacht zum 3. Juni fand die große Sommerausgabe der State of Play statt. Überraschend war dabei vor allem, dass eines der Highlights bereits im Vorfeld verraten wurde. Die Rede ist von Marvel’s Wolverine, dem kommenden Superhelden-Abenteuer von Insomniac Games.

Das Studio hat sich in den vergangenen Jahren mit den erfolgreichen Spider-Man-Spielen einen Namen gemacht und widmet sich nun einem deutlich düstereren Helden. Erst im Februar wurde das Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben. Jetzt nutzte Sony die große Bühne der State of Play, um endlich einen umfangreichen neuen Blick auf das Spiel zu gewähren.

Logan kämpft sich durch Horden von Gegnern

Der neue Trailer zeigte zahlreiche Gameplay-Szenen und machte schnell deutlich, dass Marvel’s Wolverine einen deutlich erwachseneren Ton anschlägt als die Spider-Man-Reihe.

Im Mittelpunkt steht natürlich Logan, der sich mit seinen Adamantium-Klingen durch Gegnerhorden kämpft. Die gezeigten Kämpfe wirkten schnell, dynamisch und vor allem äußerst brutal. Abgetrennte Gliedmaßen, blutige Treffer und spektakuläre Finisher lassen kaum Zweifel daran, dass Insomniac hier die kompromisslose Seite der Figur in den Vordergrund stellen möchte.

Neben den Kämpfen bekamen Zuschauer auch neue Einblicke in die Geschichte. Logan rettet offenbar andere Mutanten und gerät dabei in Ereignisse, die weit über seine eigene Person hinausgehen.

Jean Grey und weitere Mutanten spielen eine Rolle

Besonders spannend dürfte für viele Fans die Bestätigung weiterer bekannter X-Men-Figuren sein. Im Trailer war unter anderem Jean Grey zu sehen, die offenbar eine wichtige Rolle in der Handlung einnehmen wird. Mehrere Szenen deuten darauf hin, dass sie zeitweise sogar direkt mit Wolverine zusammenarbeitet.

Darüber hinaus zeigte das Material einige ruhigere Momente, darunter Fahrten auf Logans Motorrad und verschiedene Story-Sequenzen. Insgesamt vermittelt das Spiel den Eindruck eines stark narrativen Singleplayer-Abenteuers, das ähnlich wie die Spider-Man-Spiele großen Wert auf Charaktere und Inszenierung legt.

Sony und Insomniac bestätigten im Rahmen der Präsentation außerdem erneut den Veröffentlichungstermin. Marvel’s Wolverine erscheint am 15. September 2026 exklusiv für die PlayStation 5. Gleichzeitig sind die Vorbestellungen ab sofort gestartet.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Marvel‘s Wolverine, Sony Interactive Entertainment, Insomniac Games