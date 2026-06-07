Zenless Zone Zero 3.0 vorgestellt: Roscaelifer, neue Kräfte und drei neue Agenten erwarten euch

Da ist er endlich: der ausführliche Blick auf Version 3.0 von Zenless Zone Zero. Mit „Geständnis der Schlafwandler“ schlägt HoYoverse am 17. Juni das nächste große Kapitel auf und entführt SpielerInnen in eine völlig neue Region.

Die geheimnisvolle Stadt Roscaelifer schwebt hoch über den Wolken und bringt nicht nur eine neue Geschichte, sondern auch neue Agenten, ein neues spielbares Attribut, zahlreiche Events und umfangreiche Verbesserungen mit sich.

Die Stadt über den Wolken und das Geheimnis von Pyrois

Nach den Geschehnissen aus der vorherigen Version reisen die Proxys auf Einladung des Bürgermeisters von New Eridu in die abgeschottete Sonderzone Roscaelifer, um die außer Kontrolle geratene Ätherenergie in ihren Körpern behandeln zu lassen. Begleitet wird die Reise von Velina, der Verwaltungsleiterin der Abteilung für Externstrategien.

Roscaelifer ist eine unabhängige Luftraumzone und zugleich die Heimat der Bangboos sowie ihrer geheimnisvollen Schöpferin Lady Sunbringer, der ehemaligen Leiterin der Marcel Group. Als AustauschschülerInnen angekommen, beginnen die Proxys nach und nach das Geheimnis einer besonderen Macht namens Pyrois zu entschlüsseln.

Diese Kraft spielt nicht nur für die Geschichte eine wichtige Rolle. Durch Pyrois können die Proxys künftig aktiv in Kämpfen eingreifen und erhalten außerdem neue Erkundungsfähigkeiten. Mithilfe spezieller Schienen lassen sich neue Gebiete erreichen und versteckte Orte entdecken. Wer die neue Region gründlich erkundet, darf sich zudem auf entsprechende Belohnungen freuen.

Während ihres Aufenthalts wohnen die Proxys in der Bernsteinhalle. Bekannte Figuren wie Billy oder Cissia begleiten die Reise ebenfalls. Das neue Gebiet Booastrum bietet zahlreiche neue Orte, darunter eine Versammlungshalle, ein Theater, ein Teehaus und sogar ein Pfannkuchenhaus. Verbunden werden die verschiedenen Bereiche über einen Luftbus. Ähnlich wie bereits in Version 2.0 lassen sich viele alltägliche Aktivitäten direkt vor Ort erledigen, ohne ständig nach New Eridu zurückkehren zu müssen.

Drei neue Agenten betreten die Bühne

Den Anfang macht Velina, eine neue S-Rang-Agentin vom Typ Wind/Anomalie. Als Verwaltungsleiterin der Abteilung für Externstrategien kümmert sie sich um die Beziehungen zwischen Roscaelifer und New Eridu. Zusätzlich erhält sie ein kostenpflichtiges alternatives Outfit.

Ebenfalls neu ist Norma, eine S-Rang-Agentin vom Typ Feuer/Durchbruch. Die leitende Technikerin der Abteilung für Externstrategien gilt als Expertin für Bangboos und setzt im Kampf verschiedene Waffen ein, um GegnerInnen ordentlich einzuheizen.

Eine besondere Rolle nimmt Pyrois ein. Der Äther/Attacke-Agent kämpft eng an der Seite der Proxys und verfügt sogar über vier verschiedene Ultimates. Noch besser: Sowohl Pyrois als auch sein spezieller W-Motor werden kostenlos an alle SpielerInnen verteilt. Passend zum neuen Kapitel erhalten außerdem Wise und Belle kostenlose neue Outfits, die zum Stil von Roscaelifer passen sollen.

Bei den Bannern wartet in der ersten Hälfte der Version Velina mitsamt ihrem W-Motor auf SpielerInnen. Zudem kehrt Ye Shunguang zurück. In der zweiten Hälfte folgen Norma sowie ein erneuter Auftritt von Sunna. Mit Ultra-Jake wird außerdem ein neuer S-Rang-Bangboo eingeführt.

Events, Steam-Version und zahlreiche Verbesserungen

Natürlich dürfen auch neue Events nicht fehlen. Im Minispiel „Bangbang!“ treten Bangboos in taktischen Arena-Kämpfen gegeneinander an und erinnern damit an frühere beliebte Event-Modi. Darüber hinaus erwartet SpielerInnen ein neues Spiel, das deutlich von Vampire Survivors inspiriert wurde, sowie ein Detektiv-Abenteuer rund um einen Bangboo-Ermittler. Neue Kampfherausforderungen und weitere zeitlich begrenzte Aktivitäten runden das Angebot ab.

Auch an der Komfortseite wurde gearbeitet. Künftig soll leichter ersichtlich sein, welche Agenten noch verbessert werden können. Unerwünschte Laufwerke lassen sich einfacher verwalten und die Accessoires von Wise und Belle können nun flexibler miteinander kombiniert werden. PC-SpielerInnen dürfen sich außerdem auf grafische Verbesserungen sowie Unterstützung für NVIDIA DLSS Frame Generation und Raytracing freuen.

Eine weitere wichtige Neuigkeit betrifft Steam: Am 17. Juni erscheint Zenless Zone Zero offiziell auf der Plattform, nachdem die Veröffentlichung dort bereits zuvor angekündigt worden war.

Zusätzlich verteilt HoYoverse bis zum Jubiläum insgesamt 1.600 Polychrome sowie weitere Anmeldeboni. Wer sofort ein paar zusätzliche Belohnungen mitnehmen möchte, kann außerdem den neuen Code: „BEYONDTHECLOUD“ einlösen.

Bereits vor einigen Tagen veröffentlichte HoYoverse rund zehn Minuten Gameplay aus Version 3.0, die einen ersten Eindruck von Roscaelifer und den neuen Mechaniken vermitteln. Gleichzeitig bestätigte das Team, dass die Vorbereitungen für das dritte Jubiläum bereits laufen. Die entsprechenden Feierlichkeiten sollen dann mit Version 3.1 beginnen.

Was haltet ihr von Version 3.0 und der Reise nach Roscaelifer?

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Zenless Zone Zero, miHoYo