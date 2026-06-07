Mysteriöses Video lässt Fans auf Persona-Überraschung beim Xbox Showcase hoffen

Jeder weiß eigentlich, dass man während einer regnerischen Nacht um Mitternacht besser nicht auf einen flimmernden Fernseher schauen sollte. Fans von Persona 4 kennen die Konsequenzen nur zu gut. Den japanischen Kollegen scheint diese Warnung allerdings egal gewesen zu sein.

Unter anderem die japanische Famitsu und Denfaminico teilten ein mysteriöses Video, das die Gerüchteküche ordentlich anheizt. Das rund acht Sekunden lange Video zeigt einen alten Röhrenfernseher mit Bildrauschen und einem geheimnisvollen Leuchten. Dazu erscheint die Frage: „Who’s on Air?“.

Für viele Fans dürfte die Anspielung sofort klar sein. Die Szene erinnert stark an den legendären Midnight-Channel aus Persona 4. Besonders interessant: Die Beiträge verweisen gleichzeitig auf das heutige Xbox Games Showcase, welches um 19 Uhr deutscher Zeit stattfindet.

Kommt endlich mehr zu Persona 4 Revival?

Seit der offiziellen Ankündigung von Persona 4 Revival beim Xbox Games Showcase 2025 warten Fans auf neue Informationen. Abgesehen vom ersten Teaser blieb es bislang auffällig ruhig um das Remake des beliebten Rollenspiels.

Die enge Zusammenarbeit zwischen Atlus und Microsoft besteht inzwischen seit mehreren Jahren. Entsprechend würde es wenig überraschen, wenn neue Informationen erneut im Rahmen einer Xbox-Präsentation enthüllt werden. Das ominöse Video könnte daher durchaus ein weiterer Hinweis darauf sein, dass Persona 4 Revival heute Abend eine Rolle spielen wird.

Und was ist eigentlich mit Persona 6?

Natürlich gibt es noch eine weitere Frage, die viele Fans beschäftigt. Während Persona 4 Revival inzwischen offiziell angekündigt wurde, wartet die Community weiterhin auf die Enthüllung von Persona 6.

Zusätzlichen Gesprächsstoff liefern Aussagen des bekannten Insiders NateTheHate. Dieser erklärte kürzlich: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass ‚Persona 6‘ beim Xbox Games Showcase dabei sein wird.“ Außerdem geht er davon aus, dass wir dort auch ein Veröffentlichungsdatum für Persona 4 Revival sehen könnten.

Ob sich diese Spekulationen bewahrheiten, erfahren wir bereits heute Abend. Sollte Atlus tatsächlich sowohl Persona 4 Revival als auch Persona 6 zeigen, dürfte der Xbox Games Showcase für JRPG-Fans zu einem der spannendsten Events des Jahres werden.

Bildmaterial: Persona 4 Revival, Atlus, P-Studio