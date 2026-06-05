In SAND: Raiders of Sophie warten riesige Mechs, endlose Wüsten und wertvolle Beute

Im Rahmen des Summer Game Fest 2026 haben Publisher tinyBuild sowie die ukrainischen Entwicklerstudios Hologryph und TowerHaus den Veröffentlichungstermin für ihren Multiplayer-Extraction-Shooter SAND: Raiders of Sophie bekannt gegeben. Das „Dieselpunk-Abenteuer“ erscheint bereits am 10. Juni für PC via Steam.

Wer nicht bis zum Veröffentlichungsdatum warten möchte, kann schon jetzt am offenen „Server Slam“-Playtest teilnehmen. Dieser läuft noch bis zum Wochenende und bietet einen umfangreichen Vorgeschmack auf das fertige Spiel.

Riesige Wüsten-Mechs und gefährliche Expeditionen

SAND: Raiders of Sophie spielt auf dem Planeten Sophie, dessen Ozeane nach einer ökologischen Katastrophe vollständig verdampft sind. Übrig geblieben sind endlose Wüstenlandschaften, verstreute Ruinen und sogenannte Tramplers – gewaltige Laufmaschinen, die als mobile Festungen dienen.

SpielerInnen können ihre Tramplers im Editor individuell zusammenbauen und ausrüsten, bevor sie alleine oder gemeinsam mit FreundInnen auf Expedition gehen. Ziel ist es, wertvolle Beute in verlassenen Städten, Wracks und anderen Überresten der einstigen Zivilisation zu finden und anschließend lebend wieder zu „extrahieren“.

Dabei drohen nicht nur andere SpielerInnen, sondern auch feindliche KI-Gegner und mysteriöse übernatürliche Kräfte. Laut den Entwicklern richtet sich SAND insbesondere an Fans von Extraction-Shootern, die sich ein zugänglicheres Erlebnis wünschen als Genre-Größen wie Escape from Tarkov.

SAND: Raiders of Sophie erscheint am 10. Juni für PC via Steam. Der offene Playtest ist bereits jetzt verfügbar.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: SAND: Raiders of Sophie, tinyBuild