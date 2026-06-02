Onimusha: Way of the Sword erscheint im September und überrascht mit einer Demo

Im Rahmen der neusten State of Play hat Capcom einen neuen Trailer zu Onimusha: Way of the Sword veröffentlicht und gleichzeitig den Veröffentlichungstermin bestätigt. Das neue Abenteuer erscheint am 25. September 2026 für die PlayStation 5, Xbox Serien und PC.

Wer nicht so lange warten möchte, kann bereits heute selbst Hand anlegen. Eine rund 30 Minuten lange Demo steht ab sofort im PlayStation Store bereit und gewährt einen ersten Einblick in die Geschichte sowie das Kampfsystem.

Blutige Schwertkämpfe im alten Kyoto

Onimusha: Way of the Sword erzählt die Geschichte des legendären Schwertkämpfers Miyamoto Musashi, der die Macht der Oni erhält und sich gegen die monströsen Genma stellt.

Der neue Trailer zeigt unter anderem den Berg Oe, eine bekannte Region in Kyoto, die vom mächtigen Dämon Shuten Doji kontrolliert wird. Dort erwarten Musashi zahlreiche Kämpfe gegen übernatürliche Gegner.

Capcom verspricht dabei ein besonders tiefes Kampfsystem mit Paraden, Kontern und den klassischen Issen-Angriffen der Reihe. Hinzu kommen verschiedene Oni-Fähigkeiten, die Musashi im Kampf und bei der Erkundung unterstützen. Während „Oni Strength“ gegnerische Verteidigungen durchbricht, erlaubt „Oni Agility“ sogar das Laufen an bestimmten Wänden.

Die Demo umfasst den Tempel Kiyomizu-dera und einen Kampf gegen Musashis Rivalen Sasaki Ganryu. Wer die Testversion spielt, erhält später in der Vollversion zudem den Bonus-Gegenstand „Charm: Kubi Akari“. Fortschritte aus der Demo lassen sich allerdings nicht übernehmen.

Der neue Trailer:

Der Demo-Trailer:

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Onimusha: Way of the Sword, Capcom