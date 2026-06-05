Gefeiertes LEGO-Abenteuer landet mit Exklusiv-Minifigur auch auf „Switch 2“ – mit einem Haken

Seit dem 22. Mai begeistert LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters bereits SpielerInnen auf PlayStation 5, Xbox Series und PC. Auch die Kritiker zeigten sich sehr angetan, vielerorts wird das Abenteuer sogar als eines der besten LEGO-Spiele überhaupt gehandelt.

Nun hat Warner Bros. Games den Termin für die „Switch 2“-Version bestätigt. Das Spiel erscheint am 18. September 2026, Vorbestellungen sind ab sofort* möglich. Wer noch unsicher ist, ob das Abenteuer etwas für sich ist, sollte auch einen Blick in unseren Test werfen.

Joker und Harley Quinn sorgen für neues Chaos

Zeitgleich mit der „Switch 2“-Version erscheint auch der neue „Mayhem Collection“-DLC für BesitzerInnen der Deluxe Edition. Dieser bringt einen neuen Chaos-Modus ins Spiel und erweitert das Abenteuer um den Joker und Harley Quinn als spielbare Charaktere.

Darüber hinaus enthält das Paket eine neue Story-Mission, zusätzliche Kostüme für alle Hauptcharaktere, neue Dekorationen für die Bathöhle sowie ein weiteres Batmobil für die offene Spielwelt.

Retro-Minifigur mit kleinem bzw. großen Haken

Für SammlerInnen besonders interessant dürfte die physische Deluxe Edition sein. Die Version für die „Switch 2“ enthält eine exklusive LEGO-Batman-Minifigur im Retro-Look, die auf dem klassischen NES-Spiel Batman: The Video Game basiert.

Die Figur wurde ausdrücklich auch für den deutschen Markt angekündigt und ist bei Amazon* auch schon in der Produktbeschreibung ausgewiesen, wenn auch nicht bebildert. Einen Wermutstropfen gibt es aber auf jeden Fall: Die physische Version erscheint auf Nintendo Switch 2 lediglich als Game-Key-Card und enthält somit nicht das vollständige Spiel auf dem Datenträger.

Alle VorbestellerInnen der Standard- oder Deluxe-Edition erhalten zusätzlich den „Die Rückkehr des Dunklen Ritters“-Anzug, der auf der berühmten Comic-Reihe von Frank Miller basiert.

Mit der Veröffentlichung auf Nintendo Switch 2 erhalten Nintendo-Fans damit endlich die Möglichkeit, eines der aktuell bestbewerteten LEGO-Abenteuer auch unterwegs zu erleben. Habt ihr das Spiel schon gespielt? Wenn ja, wie hat es euch gefallen?

Der neue Trailer:

Bildmaterial: LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters, Warner Bros, TT Games