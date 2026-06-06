Monster Hunter Wilds erhält massive Erweiterung und kündigt beiläufig „Switch 2“-Version an

Im Rahmen des Summer Game Fest 2026 hat Capcom eine massive Erweiterung zu Monster Hunter Wilds angekündigt und beiläufig nach der Show auch die Entwicklung einer „Switch 2“-Version bestätigt.
Die Erweiterung Monster Hunter Wilds: Ascendance erscheint 2027 für PS5, Xbox Series und PC-Steam. Genau genommen ist die Erweiterung noch nicht für Switch 2 angekündigt. In einem Tweet nach der Show bestätigte Capcom die Entwicklung der „Switch 2“-Version und will weitere Details dazu nachreichen.
Die Präsentation beim Summer Game Fest „bot einen ersten Einblick in die inhaltsreiche Erweiterung und zeigte neue sowie bekannte Monster, verfeinerte Spielmechaniken, eine neue Hochgebirgs-Umgebung und vieles mehr.“
Capcom führt ein: „Monster Hunter Wilds: Ascendance führt die Geschichte des Verbotenen Lands fort, während das Abenteuer des Expeditionsteams in eine neue, in den Wolken gelegene Umgebung führt. In der Erweiterung erkunden JägerInnen Inseln im Himmel und setzen explosive neue Fähigkeiten ein, die das Gameplay weiterentwickeln und die Jagdaction in neue Höhen führen.“
Man verspricht: „Mit der Rückkehr der Drachenältesten und Inhalten des Meisterrangs erreichen die Herausforderungen ein völlig neues Level.“ Im Nachgang des Summer Game Fest veröffentlichte Capcom zu dem eine Video-Message mit Producer Ryozo Tsujimoto und Director Takuro Hiraoka, die Kernaspekte der Erweiterung diskutieren.
Der erste Trailer:
Video-Botschaft:
Bildmaterial: Monster Hunter Wilds, Capcom
2 Kommentare
Ich habe nur Zwei Wünsche an Capcom.
Erstens will ich dass der Launch der Erweiterung Reibungslos läuft weil auf der Basis hätte Wilds das beste Monster Hunter werden können, aber in der Praxis war es einfach ein Downer. (Ich konnte nlch von Glück Reden dass ich nicht die Grauenhafte Performance abbekommen habe). Es wurde zwar Gefixt, aber es Hinterlässt trotzdem einen Faden Beigeschmack.
Zweitens: Bitte lässt Wilds Kushala Näher an der Rise Variante sein als an World, mich Graußt es schon davor dass das Ding mich immer wieder Abstoß/Unterbrich wenn ich nur in der Nähe des Dings Atme.
Oh und Hoffentlich kommt ist die Switch 2 Version zum ohne die ganzen Probleme zum Launch von der PC/PS5/Xbox Version raus.
Wilds konnte mich leider auch nicht wirklich begeistern, so dass ich kein wirkliches Interesse an der Erweiterung habe... werde sie wohl nicht spielen.