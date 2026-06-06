Monster Hunter Wilds erhält massive Erweiterung und kündigt beiläufig „Switch 2“-Version an

Im Rahmen des Summer Game Fest 2026 hat Capcom eine massive Erweiterung zu Monster Hunter Wilds angekündigt und beiläufig nach der Show auch die Entwicklung einer „Switch 2“-Version bestätigt.

Die Erweiterung Monster Hunter Wilds: Ascendance erscheint 2027 für PS5, Xbox Series und PC-Steam. Genau genommen ist die Erweiterung noch nicht für Switch 2 angekündigt. In einem Tweet nach der Show bestätigte Capcom die Entwicklung der „Switch 2“-Version und will weitere Details dazu nachreichen.

Die Präsentation beim Summer Game Fest „bot einen ersten Einblick in die inhaltsreiche Erweiterung und zeigte neue sowie bekannte Monster, verfeinerte Spielmechaniken, eine neue Hochgebirgs-Umgebung und vieles mehr.“

Capcom führt ein: „Monster Hunter Wilds: Ascendance führt die Geschichte des Verbotenen Lands fort, während das Abenteuer des Expeditionsteams in eine neue, in den Wolken gelegene Umgebung führt. In der Erweiterung erkunden JägerInnen Inseln im Himmel und setzen explosive neue Fähigkeiten ein, die das Gameplay weiterentwickeln und die Jagdaction in neue Höhen führen.“

Man verspricht: „Mit der Rückkehr der Drachenältesten und Inhalten des Meisterrangs erreichen die Herausforderungen ein völlig neues Level.“ Im Nachgang des Summer Game Fest veröffentlichte Capcom zu dem eine Video-Message mit Producer Ryozo Tsujimoto und Director Takuro Hiraoka, die Kernaspekte der Erweiterung diskutieren.

Der erste Trailer:

Video-Botschaft:

Bildmaterial: Monster Hunter Wilds, Capcom