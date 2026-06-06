Palworld 1.0 – das Phänomen läutet mit einem neuen Trailer die Vollversion ein

Pocket Pair, das japanische Entwicklerstudio hinter dem Gaming-Phänomens Palworld, hat mit einem aufwendigen Cinematic-Trailer auf dem Summer Game Fest 2026 die lang erwartete Vollversion angekündigt.

Nach einer erfolgreichen (und langen) Early-Access-Phase startete das Spiel am 10. Juli 2026 endlich offiziell in die „1.0“-Version. Inzwischen ist es über zwei Jahre her, dass das Spiel auf Xbox und PCs startete.

Am 19. Januar 2024 ging es in den Early-Access und entwickelte sich schnell zu einem der auffälligsten Phänomene im Survival-Crafting-Segment: Ein Spiel, das Aufbau, Shooter-Mechaniken und das Sammeln von Kreaturen in einer offenen Welt mit den bekannten Monster-Sammel-Elementen kombiniert.

Die Mischung aus Pokémon-ähnlichem Gameplay kombiniert mit Survival- und Management-Elementen hat sich als Erfolgsformel erwiesen und sich inzwischen über 25 Millionen Mal verkauft. Um die bevorstehende Veröffentlichung zu feiern, ist das Spiel aktuell im Steam-Sale um 25 Prozent reduziert. Für manchen die ideale Gelegenheit, schon mal in die Palpagos-Insel reinzuschnuppern, bevor es am 10. Juli ernst wird.

Konkrete neue Details zu Inhalten von Version 1.0 gibt die Ankündigung übrigens nicht her. Stattdessen bedankt sich Pocketpair bei den Fans: „Wir möchten unserer engagierten Community, die uns auf diesem Weg begleitet hat, unseren tiefsten Dank aussprechen. Wir setzen uns voll und ganz dafür ein, ein noch intensiveres, weiterentwickeltes und endgültiges Palworld-Erlebnis zu bieten, das einem offiziellen Start würdig ist.“

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Palworld, Pocketpair