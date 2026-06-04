Erlebt pure „Toy Story“-Nostalgie mit den neu aufgelegten Spielen für aktuelle Konsolen

Nächsten Monat erscheint am 23. Juli 2026 Toy Story 5 in den deutschen Kinos. Darin erleben Buzz, Woody und Jessie ein neues Spielzeug-Abenteuer, in dem sie sich gegen ein neues High-Tech-Spielzeug als Bedrohung im Kinderzimmer zur Wehr setzen müssen.

Wer nach dem Film in „Toy Story“-Nostalgie schwelgen möchte, für den haben der Publisher Atari und das Entwicklerstudio Digital Eclipse eine passende Ankündigung.

Toy Story: Retro Roundup!

Am 15. Oktober erscheint Toy Story: Retro Roundup! für PS4 und PS5, Xbox Series, Nintendo Switch und Switch 2 sowie PCs via Steam. Dabei handelt es sich um eine Sammlung der Spiele Toy Story, Toy Story 2: Buzz Lightyear to the Rescue, Toy Story 2, Buzz Lightyear of Star Command und Toy Story Racer. Als Bonus-Spiel enthält die Sammlung ebenfalls das Spiel zum Film „Das große Krabbeln“ aus dem Jahr 1998.

Die Spiele wurden um verschiedene Komfortfunktionen erweitert, darunter eine Rückspulfunktion, mit der sich Fehlversuche wiederholen lassen, sowie das Feature „Rex’s Cheat Codes“, mit dem sich spielspezifische Verbesserungen wie unbegrenzte Leben oder Unbesiegbarkeit freischalten lassen.

Zudem dürfen sich Fans über ein umfangreiches Archivmaterial sowie brandneues Interview mit seltenen Entwicklungsunterlagen, Archivaufnahmen und mit Einblicken sowohl in die Filme als auch in die Spiele freuen.

Toy Story 3 Complete Edition

Am selben Tag erscheint auch die frisch angekündigte Toy Story 3 Complete Edition. In dieser verbesserten Version könnt ihr die Spielzeug-HeldInnen erneut auf ihrem actiongeladenen Abenteuer durch verschiedene Schauplätze – von Andys Zimmer bis zur Sunnyside-Kindertagesstätte – begleiten. Diese Version enthält ebenfalls plattformexklusive Inhalte, die es zuvor nur auf der PlayStation 3 gab.

Neben dem Story-Modus enthält die Complete Edition ebenfalls den „Toy Box“-Modus. In dieser Open-World-Sandbox im Wildwest-Stil erwarten euch nicht-lineare Aufgaben von bekannten Charakteren aus den Filmen. Dabei lässt sich auch die erkundbare Stadt nach Belieben gestalten und StadtbewohnerInnen einkleiden.

Die Toy Story 3 Complete Edition kommt ebenfalls für PS4 und PS5, Xbox Series, Nintendo Switch und Switch 2 sowie PCs via Steam. Zusammen mit Toy Story: Retro Roundup! wird es ebenfalls eine physische Version geben. Dieses Bundle erscheint für PlayStation 4 & 5 sowie Nintendo Switch und Switch 2.

Der Ankündigungstrailer

via Gematsu (1), (2), Bildmaterial: Toy Story: Retro Roundup!, Atari, Digital Eclipse