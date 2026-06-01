Dieses Spiel sieht aus wie Zelda: Ocarina of Time und lässt euch eigene Dungeons bauen

Seit Jahren taucht die Idee immer wieder auf: Wie wäre es mit einem offiziellen Dungeon-Maker für die Zelda-Reihe? Während Nintendo mit dem Dungeon-Editor im Remake von The Legend of Zelda: Link’s Awakening bereits einen kleinen Versuch wagte, blieb dieser hinter den Erwartungen vieler Fans zurück.

Auch Serienproduzent Eiji Aonuma zeigte sich 2023 eher skeptisch gegenüber einem vollwertigen Zelda-Maker und erklärte damals, dass ein solches Konzept aus seiner Sicht nicht wirklich zur Reihe passe. 2024 keimte die Idee mit Zelda: Echoes of Wisdom erneut, verlief sich aber am Ende doch im Sande. Da Nintendo bislang auch nichts aus dieser Richtung verlauten lassen hat, nimmt nun ein Indie-Projekt genau diese Idee in Angriff.

Tempel bauen und erkunden

Das Ein-Mann-Studio Ki3 Games hat eine kostenlose Demo zu Temple Maker 64 auf Steam veröffentlicht. Der Titel versteht sich als Liebeserklärung an die Nintendo-64-Ära und erinnert optisch sowie spielerisch deutlich an Klassiker wie The Legend of Zelda: Ocarina of Time oder Majora’s Mask.

Die Demo bietet aktuell zwei Spielmodi. Im Bau-Modus können SpielerInnen eigene Tempel und Dungeons erstellen. Räume werden dabei direkt auf einer Karte angelegt, verschoben und miteinander verbunden. Die Steuerung soll bewusst einfach gehalten sein, damit auch komplexere Labyrinthe und Rätsel schnell entstehen können.

Im Erkundungsmodus lassen sich anschließend bereits erstellte Tempel anderer SpielerInnen besuchen. Dort warten bekannte Zelda-Zutaten wie Bombenrätsel, verschlossene Türen, Schlüsselmechaniken und verschiedene Gegner.

Noch eine Demo, aber mit viel Potenzial

Der Umfang der aktuellen Demo ist zwar noch überschaubar, doch schon jetzt experimentieren SpielerInnen mit unterschiedlichsten Ideen. Einige bauen bekannte Zelda-Dungeons nach, andere entwickeln komplett neue Herausforderungen oder orientieren sich sogar an Spielen außerhalb der Reihe.

Einen Veröffentlichungstermin gibt es bislang nicht. Laut den Entwicklern soll jedoch in Zukunft eine Kickstarter-Kampagne folgen. Für Fans, die schon lange von einem Zelda-Maker träumen, könnte Temple Maker 64 damit genau das Projekt sein, auf das sie gewartet haben.

In der Vergangenheit gab es übrigens schon weitere Ansätze von Fans und anderen Studios, die die Idee aufgegriffen hatten, meist jedoch eher im 2D-Segment angesiedelt. Was haltet ihr jetzt vom neusten Zelda-Maker?

Der Trailer:

via GamesRadar, Bildmaterial: Temple Maker 64, Ki3 Games