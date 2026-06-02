Der vielleicht beste Teil von Mario Kart World ist jetzt auch für Handys verfügbar

Seit dem Start von Nintendo Music erweitert Nintendo den Katalog regelmäßig um Soundtracks aus alten und neuen Spielen. Nun ist auch der Soundtrack von Mario Kart World in der App angekommen – eine Nachricht, auf die viele Fans seit Monaten gewartet haben.

Passend dazu nähert sich auch das erste Jubiläum der Nintendo Switch 2. Der große Launch-Titel der Konsole war damals Mario Kart World. Während einige Designentscheidungen des Spiels bis heute diskutiert werden, herrscht bei einem Punkt erstaunlich viel Einigkeit: Der Soundtrack kommt bei den Fans hervorragend an.

Vor allem die zahlreichen Neuinterpretationen klassischer Mario-Kart-Stücke sowie die vielen neuen Kompositionen werden regelmäßig gelobt. Entsprechend groß war der Wunsch, die Musik auch unterwegs unabhängig vom Spiel hören zu können.

Bereits 130 Tracks verfügbar

Zum Start stehen in Nintendo Music bereits 130 Musikstücke aus Mario Kart World zur Verfügung. Dabei handelt es sich allerdings noch nicht um die komplette Sammlung.

Nintendo hat bereits angekündigt, dass zusätzliche Musikstücke aus dem „Free Roam“-Modus künftig nachgereicht werden sollen. Fans können also davon ausgehen, dass die Playlist in den kommenden Monaten weiter wachsen wird.

Nintendo Music wird flexibler

Neben neuen Inhalten kündigt Nintendo außerdem neue Möglichkeiten an, Nintendo Music zu nutzen. Künftig soll der Dienst nicht mehr nur auf Smartphones verfügbar sein.

Geplant sind unter anderem eine Browser-Version, eine dedizierte Tablet-App sowie Unterstützung für Apple CarPlay und Android Auto. Damit lassen sich die Soundtracks künftig deutlich komfortabler im Auto, am Tablet oder direkt im Browser hören. Nintendo Musik erschien 2024 und sorgte seitdem aber auch nicht nur für positive Meldungen.

Der Trailer dazu:

Bildmaterial: Mario Kart World, Nintendo