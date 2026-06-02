Lara Croft feiert ihre Rückkehr mit „Legacy of Atlantis“ auch auf der Switch 2

Es ist noch gar nicht so lange her, da vermeldeten Amazon Game Studios und Crystal Dynamics das große „Tomb Raider“-Comeback bei The Game Awards 2025 im Dezember. Neben dem neuen Serienteil Tomb Raider: Catalyst kündigte man auch Tomb Raider: Legacy of Atlantis an, eine „neu interpretierte Version“ von Laras Debüt.

Für Aufsehen sorgte dabei vor allem Laras neue Darstellerin in beiden Spielen: Alix Wilton Regan. Bei der State of Play feierte die Neuauflage von Tomb Raider (1996) ihr Comeback mit einem Gameplay-Trailer und einem konkreten Termin.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis von Amazon Game Studios, Crystal Dynamics und Flying Wild Hog erscheint demnach am 12. Februar 2027 nicht nur für PS5, sondern auch für Xbox Series, Steam und Nintendo Switch 2. Die Nintendo-Version ist neu angekündigt worden – natürlich nicht in der State of Play, aber in der begleitenden Pressemeldung am späten Abend.

Zur „Switch 2“-Version heißt es dabei: „Die Spieler können sich auf denselben filmreifen Umfang und das gleiche flüssige Gameplay freuen, vollständig optimiert für die Hardware der Nintendo Switch 2 – zu Hause, unterwegs oder wo auch immer das Abenteuer ruft.“ Angekündigt wurde auch eine vollständige Audio- und Textlokalisierung auf Deutsch.

Jetzt im Kinoformat

Und weiter: „In Tomb Raider: Legacy of Atlantis schlüpfen Spieler in die Rolle von Lara Croft, die sich auf eine gefährliche Reise rund um den Globus begibt, um die verlorenen Geheimnisse von Atlantis zu entdecken.“

Umgebungen und Rätsel wurden mit neuen Mechaniken auf den „neuesten Stand gebracht“ und unvergessliche Momente wie der Kampf gegen den T-Rex werden mit der Neuauflage zu „epischen Gameplay-Erlebnissen im Kinoformat“. „Dies ist das legendäre Abenteuer, an das sich Fans erinnern, neu interpretiert auf eine Weise, die zuvor nicht möglich war, und mit neuen Überraschungen.“

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Amazon Game Studios, Crystal Dynamics, Flying Wild Hog