Resident Evil Veronica eröffnet das Summer Game Fest und erscheint 2027

Eine feine Eröffnung hatte sich Geoff Keighley da für das Summer Game Fest 2026 zurechtgelegt. Zu Beginn der Show machte Keighley endlich Resident Evil Veronica offiziell. Die Neuauflage soll 2027 erscheinen.

Das Remake zum ursprünglich schon im Jahr 2000 veröffentlichten Serien-Spin-offs Resident Evil – Code: Veronica war schon länger ein fester Bestandteil der Gerüchteküche rund um Resident Evil und erscheint für PCs, PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch 2.

Das Spiel erhielt schon 2011 eine HD-Überarbeitung, aber die heute angekündigte Neuauflage schlägt optisch natürlich nochmal eine ganze Schippe obendrauf. Die Story des Originals spielt drei Monate nach den Ereignissen aus Resident Evil 2 und Resident Evil 3: Nemesis.

Protagonistin Claire Redfield tut sich mit Steve Burnside zusammen, um nach den Ereignissen des zweiten Teils der Gefangennahme durch Umbrella auf Rockfort Island zu entkommen. Seht unten den ersten Trailer!

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Resident Evil Veronica, Capcom