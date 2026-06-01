Pixel, Nostalgie und der Mana-Komponist: Seed of Nostalgia ruft sich in Erinnerung

Seed of Nostalgia ist ein Indie-Spiel, das sich als klassisches JRPG versteht und von Genre-Größen der SNES- und PSone-Ära inspiriert ist. Mithilfe einer Kickstarter-Kampagne konnte das Spiel erfolgreich finanziert werden und hat sogar alle Stretch-Goals erreicht. Aus diesem Grund erscheint der Titel nicht nur für PCs, sondern auch für Nintendo Switch, PlayStation und Xbox.

In der kürzlich stattgefundenen Indie Quest 2026 Showcase hatte Seed of Nostalgia ebenfalls einen Auftritt und präsentierte sich in einem neuen Gameplay-Trailer. Neben der schönen Pixelgrafik wurden auch die Konsolenversionen, darunter die Nintendo Switch, noch einmal bestätigt. Ein konkretes Erscheinungsdatum gibt es jedoch noch nicht.

Die Geschichte von Seed of Nostalgia erzählt das Abenteuer von Attila, der sich aufmacht, eine sterbende Welt zu retten. Das rundenbasierte Kampfsystem verzichtet auf Zufallsbegegnungen und legt besonderen Wert auf taktische Tiefe, während die Spielwelt Sylvara mit vielfältigen Biomen, versteckten Relikten und einer Extraportion Entdeckerdrang lockt.

Am Ende der Entwicklung soll das Spiel ein 25- bis 30-stündiges Abenteuer in einer wunderschönen Pixel-Art-Welt werden. Musik gibt es unter anderem von Hiroki Kikuta, bekannt für seine Arbeit an Secret of Mana, der als Gast-Komponist zum Soundtrack von Seed of Nostalgia beitragen wird.

Neuer Gameplay-Trailer:

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Seed of Nostalgia, Primitive Pixels Games