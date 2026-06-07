Kälte, Hunger, Durst: Koop-Survival-Game HAEX führt euch in eine nordische Wildnis

HAEX vom Studio Dead Astronauts interpretiert das Multiplayer-Survival-Shooter-Genre auf seine eigene Weise. In einer von Außerirdischen gezeichneten Wildnis, die von einem mysteriösen paranormalen Nebel verschlungen wird, sucht ihr nach den Spuren verschwundener Mitglieder ihrer wissenschaftlichen Expedition, nachdem sie nach einem Hubschrauberabsturz wieder zu Bewusstsein gekommen sind.

Allein oder im Koop mit bis zu drei Freunden begebt ihr euch in den kühlen Norden, wo eine rätselhafte Anomalie aufgetaucht ist. In der feindlichen Wildnis lauern außerirdische Kreaturen und Maschinen, die aus dem Nebel hervortreten. Unglücklicherweise sind die Naturgewalten ebenso tödlich sind wie die Gegner, denen ihr auf der Reise begegnet.

Der Umgang mit Kälte, Hunger und Durst, das Sammeln von Ressourcen sowie die Vorbereitung der Ausrüstung entscheiden darüber, wie weit ihr in der Eiswüste vordringen können. Neue Bedrohungen erfordern unterschiedliche Kampftaktiken sowie den geschickten Einsatz von Schusswaffen, schweren Nahkampfwaffen und spezialisierten Überlebenswerkzeugen.

Außerirdische Samen ermöglichen es, Teile der Spielwelt zu verändern. Das Einpflanzen dieser Samen eröffnet neue Wege und Ressourcen und verändert die Struktur der Umgebung – manchmal zum Positiven, manchmal zum Negativen. Charaktere und Welten werden getrennt gespeichert, wodurch jede Welt ihren eigenen Zustand und ihre eigene Geschichte behält.

„Mit HAEX verfolgen wir das Ziel, ein innovatives und unvergessliches Open-World-Action-Survival-Abenteuer zu erschaffen, das wir selbst als Spieler gerne erleben und entdecken würden“, sagt Tobias Nyman, Creative Director und Mitgründer von Dead Astronauts.

Und weiter: „Wir haben viel Leidenschaft, Kreativität und harte Arbeit investiert, um ein Universum zu erschaffen, in dem Spieler ihre Welt grundlegend verändern und ihren eigenen Weg bestimmen können. Die Ankündigung des Spiels auf dem Summer Game Fest ist ein bedeutender Meilenstein für unser Team, und wir freuen uns darauf, zu sehen, wie die Spieler die Geheimnisse von HAEX interpretieren und erforschen werden.“

HAEX wird bald im Early-Access auf Steam starten.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: HAEX, Dead Astronauts