Pokémon als Dämonenlord: Indie-RPG lässt euch Armee aus besiegten Feinden aufbauen

Monster sammeln, trainieren und für Kämpfe einsetzen – das Prinzip kennen Fans von Pokémon und Co. zur Genüge. Das kommende Indie-Rollenspiel The Demon Party verfolgt jedoch einen deutlich düstereren Ansatz.

Das südkoreanische Studio Team ETTU hat jetzt die Steam-Seite zum Spiel veröffentlicht und erste Details verraten. Einen Termin gibt es zwar noch nicht, doch die Mischung aus Monster-Sammeln, Basen-Bau und Dämonen-Armee dürfte bereits jetzt einige Genre-Fans neugierig machen.

Als Schwester des Dämonenkönigs auf Eroberungszug

Im Mittelpunkt steht Lethe, die jüngere Schwester des Dämonenkönigs. Nachdem ihre Schwester verschwindet und rivalisierende Monster um den Thron kämpfen, macht sich Lethe auf den Weg, um ihre eigene Armee aufzubauen und das Dämonenschloss zurückzuerobern.

Dabei setzt das Spiel auf ein ungewöhnliches Rekrutierungssystem. Besiegte Gegner werden nicht einfach besänftigt oder gefangen, sondern durch Lethe unterworfen und direkt in die eigene Truppe aufgenommen. Selbst Bossgegner können nach ihrem Sieg dauerhaft rekrutiert werden.

Jedes Monster verfügt über eigene Werte, Fähigkeiten und Rollen im Kampf. Während einige Kreaturen Angriffe auf sich ziehen und die Gruppe schützen, übernehmen andere Heil- oder Unterstützungsaufgaben.

Die eigene Dämonenfestung wächst mit

Neben den Kämpfen spielt auch der Ausbau der eigenen Festung eine wichtige Rolle. Je mehr Monster sich Lethe anschließen, desto größer wird ihre Basis.

Dort können SpielerInnen ihre Kreaturen weiterentwickeln, Gegenstände herstellen und ihre Armee nach eigenen Vorstellungen gestalten. Das soll für ein spürbares Fortschrittsgefühl sorgen und den Aufbau des Dämonenreichs zu einem zentralen Bestandteil des Spiels machen.

The Demon Party ist die Fortsetzung des Roguelite-Actionspiels Debugging Hero und befindet sich derzeit für PC via Steam in Entwicklung. Zum Start werden Englisch, Japanisch, Chinesisch und Koreanisch unterstützt. Eine deutsche Lokalisierung wurde bislang nicht angekündigt. Wann das Spiel erscheinen soll, ist aktuell auch noch offen.

Der erste Trailer:

via Automation Media, Bildmaterial: The Demon Party, Team ETTU