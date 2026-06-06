Stellar Blade bekommt eine Fortsetzung: Blood Rain offiziell angekündigt

Die E3 ist tot. Lange lebe die E3. Na ja, zumindest ein bisschen. Seit 2020 übernimmt das Summer Game Fest die Rolle der großen Sommerbühne für Neuankündigungen und Überraschungen der Videospielbranche. Auch 2026 führte Geoff Keighley wieder durch den Abend – und hatte dabei einige prominente Enthüllungen im Gepäck.

Eine davon dürfte insbesondere Fans von Stellar Blade freuen. Entwickler Shift Up hat mit Stellar Blade: Blood Rain offiziell den Nachfolger zum erfolgreichen Action-Adventure angekündigt und dazu einen ersten Trailer präsentiert.

Neue Heldin übernimmt die Hauptrolle

Blood Rain setzt die Geschichte nach den Ereignissen des ersten Spiels fort, schlägt dabei aber auch neue Wege ein. Im Mittelpunkt steht diesmal eine neue Protagonistin namens Evie, die das nächste Kapitel des Universums einläutet.

Konkrete Details zur Handlung hält Shift Up derzeit noch unter Verschluss. Der Ankündigungstrailer liefert zwar erste Eindrücke der neuen Atmosphäre und Welt, verrät aber noch wenig über die eigentliche Geschichte.

Fest steht jedoch, dass Blood Rain direkt an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen soll. Das erste Stellar Blade erschien 2024 zunächst exklusiv für PlayStation 5 und entwickelte sich schnell zu einem der erfolgreichsten Titel des südkoreanischen Studios.

Mehr Plattformen möglich

Eine interessante Änderung betrifft die Veröffentlichung. Während der erste Teil noch von Sony Interactive Entertainment veröffentlicht wurde, übernimmt Shift Up die Vermarktung des Nachfolgers über seine neu gegründete Publishing-Sparte selbst.

Dadurch dürfte Stellar Blade: Blood Rain nicht mehr an eine PlayStation-Exklusivität gebunden sein. Neben einer Veröffentlichung für PlayStation 5 gelten daher auch PC und Xbox Series als wahrscheinliche Plattformen. Doch konkrete Ankündigungen der Plattformen gab es nicht.

Bis SpielerInnen selbst Hand anlegen können, wird allerdings noch einige Zeit vergehen. Shift Up betonte während der Präsentation ausdrücklich, dass sich das Projekt noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet. Einen Termin oder ein Veröffentlichungsfenster gibt es daher bislang nicht.

Der Trailer:

via IGN, Bildmaterial: Stellar Blade: Blood Rain, Shift Up