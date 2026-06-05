Hinter den Kulissen von The Adventures of Elliot: Neue Einblicke zum nächsten HD-2D-Game

Bis zur Veröffentlichung von The Adventures of Elliot: The Millennium Tales* sind es nur noch wenige Wochen. Passend zum nahenden Veröffentlichungsdatum haben Square Enix und Claytech Works nun ein rund 13-minütiges Making-of-Video veröffentlicht.

Das Video gewährt einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung und lässt einige der wichtigsten Köpfe des Projekts zu Wort kommen. Mit dabei sind Produzent Naofumi Matsushita, Director Shota Fukebaru sowie HD-2D-Veteran Tomoya Asano.

Hinter den Kulissen

Im Making-of berichten die Entwickler über die Entstehung des Spiels, die Herausforderungen während der Entwicklung sowie die Arbeit an den Spielsystemen und Charakteren. Gleichzeitig geben sie Einblicke in die Philosophie hinter dem neuen HD-2D-Abenteuer.

Wer noch tiefer eintauchen möchte, findet bei uns bereits mehrere Interviews mit Produzent Naofumi Matsushita und Director Shota Fukebaru. Darin sprechen die Entwickler unter anderem über die Spielwelt, die Inspirationsquellen und verschiedene Designentscheidungen. Außerdem haben wir eine neue ausführliche Vorschau zum Spiel veröffentlicht.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales erscheint am 18. Juni 2026 für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC und ist bei Amazon* vorbestellbar. Wer sich vorab selbst ein Bild machen möchte, kann bereits jetzt die verfügbare Prolog-Demo ausprobieren. Der Fortschritt aus der Demo lässt sich später in die Vollversion übernehmen.

Das Making-of:

via Gematsu, Bildmaterial: The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Square Enix, Claytech Works