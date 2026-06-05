25 Jahre Musou: Dynasty Warriors 3 Remastered erhält einen Termin und streicht Switch-Version

Publisher Koei Tecmo und Entwickler Omega Force haben angekündigt, dass Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered am 1. Oktober 2026 für PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 und PC via Steam erscheinen wird. Die ehemals angekündigte Version für die „alte“ Switch wurde im selben Zuge gestrichen.

Ursprünglich sollte das Remaster schon im März erscheinen, wurde aber zu Jahresbeginn verschoben, um „die Spielqualität weiter zu verbessern“ und „Fans vollends zufriedenzustellen“ – jetzt steht der neue Termin also fest.

Zwei digitale Editionen können ab sofort vorbestellt werden

Die Standard-Edition (39,99 Euro) enthält das Hauptspiel. VorbestellerInnen erhalten bis zum 30. September zudem den DLC „Retro-Style Red Hare Saddle“. Die Digital Deluxe Edition, die 69,99 Euro kostet, bietet neben dem Spiel ein Paket aus 42 Retro-Kostümen, ein digitales Concept-Art-Buch sowie ein Startpaket, das 42 Fusions-Waffen und diverse Ingame-Gegenstände wie die Wind-Schriftrolle und den Tiger-Amulett enthält. All diese Gegenstände erhöhen die Statuswerte und Erfahrungsgewinne.

Es wurden neue Features und ein klassischer Splitscreen angekündigt und zusammen mit der Ankündigung wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der die spielerischen Neuerungen der Neuauflage zeigt.

Das Kampfsystem wird um Ausweichrollen, perfekte Konter („Just Evasion“) und einen perfekten Block („Perfect Power Guard“) erweitert. Zusätzlich gibt es eine Waffenfusion, mit der ungenutzte Ausrüstung geopfert werden kann, um Elementar-Attribute auf andere Waffen zu übertragen.

Die Entwickler versprechen neben dem bekannten Roster neue Story-Szenarien und die Rückkehr des klassischen, geteilten Bildschirms. Der Offline-Zwei-Spieler-Modus wird im Koop- sowie im VS-Modus über die Musou- und Freien Schlachten hinweg spielbar sein.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered, Koei Tecmo, Omega Force