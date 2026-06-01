Pokémon Trading Card Game feiert 30 Jahre mit einer Erweiterung, die es in sich hat

The Pokémon Company feiert 30 Jahre Pokémon-Sammelkartenspiel bald mit einer Erweiterung, die es in sich hat. Die Erweiterung mit dem ziemlich passenden Titel „30 Jahre“ soll am 16. September 2026 erscheinen – und beinhaltet ausschließlich holografische Karten.

Darüber hinaus gibt es weitere Alleinstellungsmerkmale. So wird mit „selten, futuristisch“ eine weitere neue Seltenheitsstufe eingeführt. „Diese besticht durch lebendige neue Designs des renommierten japanischen Künstlers YOSHIROTTEN. Jede Karte der Seltenheit ’selten, futuristisch‘ zeigt Pokémon in eindrucksvollen Illustrationen, die Hoffnung auf eine unbekannte Zukunft vermitteln“, so The Pokémon Company.

„30 Jahre“ wird außerdem die erste Erweiterung des Sammelkartenspiels (seit – nun ja – 30 Jahren) sein, die zeitgleich mit einer koordinierten weltweiten Veröffentlichungen in teilnehmenden Märkten erscheint. Bis dato hält es The Pokémon Company so, dass Karten zuerst in Japan erscheinen, die dann für den Westen oft zusammengefasst werden.

Pokémon-Maskottchen Pikachu wird zudem auf besondere Weise gefeiert: „Jedes Boosterpack der Erweiterung 30 Jahre enthält außerdem eine von 30 einzigartigen holografischen Pikachu-Karten, die alle von einem anderen Künstler illustriert wurden.“

Weiterhin heißt es aus der Pressemeldung: „30 Jahre enthält außerdem neue Karten, die eine Vielzahl von Pokémon in unterschiedlichen Szenen aus Tag und Nacht zeigen. Außerdem können Fans 30 klassische Pokémon‑Karten aus der jahrzehntelangen Geschichte des Spiels entdecken, die in 30 Jahre ihr Comeback feiern. Jede dieser klassischen Karten wird mit einer beeindruckenden holografischen Veredelung versehen sein.“

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel, The Pokémon Company