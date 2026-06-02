Phantom Blade Zero zeigt sich kurz bei der State of Play – in die Tiefe geht’s erst später

Auch Phantom Blade Zero durfte bei der aktuellen State of Play nicht fehlen. Wer allerdings auf einen ausführlichen Gameplay-Trailer oder neue Details zum Kampfsystem gehofft hatte, musste sich mit einem kurzen Auftritt begnügen.

Der neue Trailer zeigte lediglich einige actionreiche Szenen und bestätigte, dass das Spiel im Laufe des Sommers mit einer umfangreichen Gameplay-Präsentation zurückkehren wird. Dann sollen auch die Vorbestellungen starten.

S-Game hebt sich die große Enthüllung auf

Offenbar möchte Entwickler S-Game dem Titel einen eigenen Auftritt spendieren, statt wichtige Neuigkeiten zwischen den zahlreichen Ankündigungen der State of Play untergehen zu lassen.

Der kurze „Special-Teaser“-Trailer diente daher vor allem als Erinnerung, dass die Veröffentlichung nicht mehr allzu weit entfernt ist. Das oft mit Sekiro verglichene Actionspiel erscheint bereits am 9. September 2026 für PlayStation 5 und PCs.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Phantom Blade Zero, S-GAME