Silent Hill: Townfall erhält einen Termin und gibt der Stimme aus dem CRTV ein Gesicht

Silent Hill: Townfall entsteht in Kollaboration mit Annapurna Interactive. Das wissen wir schon 2022, als es beim großen „Silent-Hill-Neustart“ enthüllt wurde. Nach Silent Hill f ist nun der Weg frei für „Townfall“ – nach der ersten Ankündigung im Februar gab es jetzt bei der State of Play nicht nur neue Einblicke.

Etwas überraschend präsentiert uns Konami auch den konkreten Termin. Am 24. September erscheint Silent Hill: Townfall nicht nur für PlayStation 5, sondern auch für PCs. Nach Silent Hill 2 (2024) und Silent Hill f (2025) ist Silent Hill: Townfall das dritte neue Silent Hill in drei Jahren. Das hätte vor 2022 auch niemand für möglich gehalten.

Silent Hill: Townfall handelt von der Geschichte von Simon Ordell, der zurück auf die Insel St. Amelia gerufen wird – und zwar buchstäblich, von einer Frauenstimme über ein sogenanntes CRTV– ein Funkgerät mit Videobildschirm, wenn man so will. Er findet sich in einem Städtchen wieder, das wie gemacht für „Silent Hill“-Fans scheint.

Der neue Trailer gibt der Stimme im Rauschen ein Gesicht. Die Stimme, die man zuvor nur im CRTV des ersten Trailers gehört hatte, gehört einer Krankenschwester der örtlichen Familienklinik. Ihr Name ist Zoe. Weiteres bleibt rätselhaft.

St. Amelia wartet

Simon, offensichtlich frisch aus dem Krankenhaus entlassen, soll und will die Dinge in St. Amelia in Ordnung bringen, was immer das auch bedeutet. Er dringt tiefer in die seine Verbindung zu diesem Ort vor, entdeckt Fragmente seiner Vergangenheit und hält sich mit einer begrenzten Auswahl an Waffen und Werkzeugen die seltsamen Viecher vom Leib.

Uns erwarten narrative Rätsel und hektische Kämpfe vor einer isolierten, von Schottland inspirierten Kulisse im Jahre 1996. Vermutlich wird sich Konami nicht mehr allzu sehr in die Karten blicken lassen. Und Fans müssen ja auch gar nicht mehr so lange warten, wie wir jetzt wissen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Silent Hill: Townfall, Konami, Annapurna Interactive, Screen Burn Interactive