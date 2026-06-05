Bandai Namco überrascht mit der Ankündigung von Gundam Rogue Orbit

Bandai Namco hat im Rahmen des Summer Game Fest 2026 mit der Ankündigung von Gundam Rogue Orbit überrascht. Das Mecha-Action-Game wird in der Third-Person-Perspektive gespielt und soll im kommenden Jahr erscheinen.

Spielende können ihre eigenen Mobile Suits basteln und anschließend Gegner angreifen und zerlegen. Bandai Namco will eine rasante und filmreife Geschichte bieten, die in einem neuen Gundam-Universum angesiedelt ist.

„Steige ins Cockpit des Gundam Helix und werde Teil einer zusammengewürfelten Crew unbesungener Helden, die sich einer mächtigen, unbekannten Bedrohung stellt“, so die erste Einführung. „Übernimm die Steuerung und erlebe schnelle, heftige Nahkämpfe. Jeder Kampf belohnt Können, Meisterschaft und schnelle, entschiedene Aktionen, während du deinen Gundam an seine Grenzen bringst.“

An frühere Gundam-Geschichten soll der Titel offenbar nicht anknüpfen, weshalb Bandai Namco auch verlauten lässt, dass Gundam Rogue Orbit der „perfekte Einstiegspunkt für neue Spieler und eine spannende Neuinterpretation für langjährige Fans“ sei.

„Dein neues Gundam-Erlebnis beginnt hier“, so Bandai Namco. Unten seht ihr den ersten Trailer zu Gundam Rogue Orbit, das 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs erscheinen soll.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Gundam Rogue Orbit, Bandai Namco