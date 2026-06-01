Dieses ultimative Indie-JRPG vereint Helden aus 17 Spielen – und es wird kostenlos sein

Es ist ziemlich genau ein Jahr her, dass wir erstmals über Infinite Alliance von Electric Airship und Entwickler Critical Games berichtet haben. Das rundenbasierte Crossover-RPG verbindet Figuren aus über 13 unabhängigen JRPGs in einem gemeinsamen Abenteuer. So haben wir damals berichtet.

Ein Jahr später sind es gar 17 Indie-RPGs, welche die Macher über Gastcharaktere im Spiel vereinen. Und es wird noch verrückter: Das Crossover-Projekt ist auch noch kostenlos. Die Veröffentlichung soll 2026 für PlayStation, Xbox, Switch und Switch 2 sowie Steam erfolgen.

Laut Spielbeschreibung treffen in Infinite Alliance Helden und Schurken aus verschiedenen Indie-JRPGs aufeinander, darunter bekannte Charaktere aus Chained Echoes, Quartet, Jack Move oder Shrine’s Legacy. Neu dazugekommen sind jetzt Lea aus CrossCode, Alyssa und Chahn aus Cosmic Star Heroine, sowie Atilla aus Seed of Nostalgia.

Die Geschichte dreht sich um eine Gruppe gestrandeter Helden, die aus ihren Heimatwelten gerissen wurden und sich nun in einer toten Welt wiederfinden. Das ergibt im Kontext natürlich Sinn. Dort müssen sie sich nicht nur ihrer Vergangenheit stellen, sondern auch einen gescheiterten Helden erlösen und eine finstere Macht bezwingen, die das gesamte Universum bedroht.

Das Spiel bietet rundenbasierte Kämpfe mit einer neunköpfigen Party, wobei jede Figur eigene Fähigkeiten und Hintergründe mitbringt. Neben altbekannten Gesichtern aus der Indie-Szene wird die Spielwelt auch vertraute Orte und Gegner in neu interpretierter Form präsentieren.

Neue Spiele kennenlernen

Ziel des Projekts ist es laut Entwicklerteam, die kreative Vielfalt der unabhängigen JRPG-Szene zu feiern und Fans gleichzeitig neue Lieblingsspiele näherzubringen. Aufgrund verschiedener Restriktionen auf Konsolen werden die Charaktere aus CrossCode, Cosmic Star Heroine und Seed of Nostalgie einen US-Dollar kosten, der allerdings Ärtze ohne Grenzen gespendet werden soll.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Infinite Alliance, Electric Airship, Critical Games