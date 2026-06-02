Dragon Quest XII: Fans machen sich über das Design des neuen Helden lustig

Nach vielen Jahren Abenteuer brauchten die Charaktere in Dragon Quest eine optische Überarbeitung. Mit der Neuvorstellung von Dragon Quest XII: Jenseits der Träume (statt Flames of Fate) lernten wir auch einen neuen Protagonisten kennen.

Und nicht wenige Fans finden, er würde aussehen, als hätte er nach fast vier Jahrzehnten „Dragon Quest“ langsam genug von Abenteuern. Entsprechend wird der arme Kerl von der Dragon-Quest-Community ordentlich durch den Kakao gezogen. Die Häme auf Social-Media ließ nicht lange auf sich warten.

Doch scheint die Design-Entwicklung nur ein konsequenter Schritt zu sein: Es ist nicht so, als wären die Helden in Dragon Quest stets die gutaussehenden, „Everybody’s Darlings“ gewesen. Die Dragon-Quest-Helden waren oft etwas schräge Typen mit albernen Frisuren.

Dragon Quest XI mag schon eine Weile her sein, aber ihr erinnert euch vielleicht an Sylvando mit seinen engen Leggings, Rüschen und Federn. Der Held in Dragon Quest XI mit seinem in der Mitte gescheitelten, kinnlangen Bob war wohl auch nicht der typische Frauenheld. Auch Figuren wie Torneko Taloon mit seinem knallblauen Haaren und dem dicken Schnauzer gehören seit jeher zur Serie.

Unterschiedliche Meinungen

Aber zugegeben, die Frisur unseres neuen Helden in Dragon Quest XII ist erstmal gewöhnungsbedürftig. GamesRadar hat ein paar „Stimmen“ gesammelt. „So ein typischer Gen-Z-Matsch-Haarschnitt. Toriyama hätte das nie zugelassen“, stichelt ein Reddit-Nutzer. Ein anderer sagt: „Der Protagonist ist so hässlich, dass sie extra bestätigen mussten, dass er von Akira Toriyama entworfen wurde.“

Vielleicht hat unser Held auch einfach nicht gut geschlafen. Wir wissen ja immerhin auch schon, dass er im Schlaf von seltsamen Visionen geplagt wird. Oder er hat zumindest nicht gut gelegen. Viele Fans kritisieren eine seltsame Haltung seines Schulter- und Halsbereiches. Andere finden, sogar die Charaktere im F2P-Mobile-Game Dragon Quest Smash/Grow sehen besser aus.

Aber nicht alle Fans sind so salty. Einige führen sein Aussehen darauf zurück, dass der Held und der Reptilen-Charakter ein und dasselbe Wesen sein könnten. „Insgesamt sehen sie aus wie Figuren aus Dragon Quest. Ehrlich gesagt bin ich etwas verwirrt über die harschen Reaktionen einiger Leute“, so ein Fan. Was sagt ihr?

Artworks und Bilder des neuen Helden:

Bildmaterial: Dragon Quest XII: Beyond Dreams, Square Enix