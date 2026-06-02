Dragon Quest XII: Fans machen sich über das Design des neuen Helden lustig

Nach vielen Jahren Abenteuer brauchten die Charaktere in Dragon Quest eine optische Überarbeitung. Mit der Neuvorstellung von Dragon Quest XII: Jenseits der Träume (statt Flames of Fate) lernten wir auch einen neuen Protagonisten kennen.
Und nicht wenige Fans finden, er würde aussehen, als hätte er nach fast vier Jahrzehnten „Dragon Quest“ langsam genug von Abenteuern. Entsprechend wird der arme Kerl von der Dragon-Quest-Community ordentlich durch den Kakao gezogen. Die Häme auf Social-Media ließ nicht lange auf sich warten.
Doch scheint die Design-Entwicklung nur ein konsequenter Schritt zu sein: Es ist nicht so, als wären die Helden in Dragon Quest stets die gutaussehenden, „Everybody’s Darlings“ gewesen. Die Dragon-Quest-Helden waren oft etwas schräge Typen mit albernen Frisuren.
Dragon Quest XI mag schon eine Weile her sein, aber ihr erinnert euch vielleicht an Sylvando mit seinen engen Leggings, Rüschen und Federn. Der Held in Dragon Quest XI mit seinem in der Mitte gescheitelten, kinnlangen Bob war wohl auch nicht der typische Frauenheld. Auch Figuren wie Torneko Taloon mit seinem knallblauen Haaren und dem dicken Schnauzer gehören seit jeher zur Serie.
Unterschiedliche Meinungen
Aber zugegeben, die Frisur unseres neuen Helden in Dragon Quest XII ist erstmal gewöhnungsbedürftig. GamesRadar hat ein paar „Stimmen“ gesammelt. „So ein typischer Gen-Z-Matsch-Haarschnitt. Toriyama hätte das nie zugelassen“, stichelt ein Reddit-Nutzer. Ein anderer sagt: „Der Protagonist ist so hässlich, dass sie extra bestätigen mussten, dass er von Akira Toriyama entworfen wurde.“
Vielleicht hat unser Held auch einfach nicht gut geschlafen. Wir wissen ja immerhin auch schon, dass er im Schlaf von seltsamen Visionen geplagt wird. Oder er hat zumindest nicht gut gelegen. Viele Fans kritisieren eine seltsame Haltung seines Schulter- und Halsbereiches. Andere finden, sogar die Charaktere im F2P-Mobile-Game Dragon Quest Smash/Grow sehen besser aus.
Aber nicht alle Fans sind so salty. Einige führen sein Aussehen darauf zurück, dass der Held und der Reptilen-Charakter ein und dasselbe Wesen sein könnten. „Insgesamt sehen sie aus wie Figuren aus Dragon Quest. Ehrlich gesagt bin ich etwas verwirrt über die harschen Reaktionen einiger Leute“, so ein Fan. Was sagt ihr?
Artworks und Bilder des neuen Helden:
Bildmaterial: Dragon Quest XII: Beyond Dreams, Square Enix
12 Kommentare
Ich hätte mir solchen Einsatz auch für Jordan aus Intergalactic gewünscht.
Stattdessen gab es zuletzt (wenn ich das richtig mitbekommen hab) immer noch sehr viel mehr "Beschwerden" über ihr Aussehen, statt "Verteidigung" ihres Aussehens.
Ich finde eigentlich nur die Augen sehen wirklich zimelich blöd aus, aber eigentlich auch nur als Konzept Art, im Spiel selber geht es irgendwie.
Naja, ist halt das typische: "Sieht immer gleich aus - ja langweilig" aber WEHE du änderst etwas dann: "Das ist so anders, als das was ich kenne also - scheiße!"
Leider ticken viele Leute so.
Das mit den Augen wird ziemlich wahrscheinlich wegen den Träumen sein. Und wenn man sich den Trailer genua anschaut hat er ja nicht die ganze Zeit diese Augen sondern in den Sequenzen wo er kämpft sind die ganz normal.
Die Leute brauchen halt wieder mal Stoff zum meckern wie schon so gut bei jedem Spiel. Bin froh das der Held mal ausgefallener aussieht und nicht wie die anderen typischen Designs.
Finde jetzt auch nicht das der Charakter so viel anders aussieht als das typische Design. Ich bin ja eh kein besondere fan des Charakter Designs von DQ, da ich die einfach nicht hübsch finde, aber hier würde ich zumindest sagen das der Charakter nach Protagonist aussieht, was man zum random Npc look des Protagonisten des 11. Teils nicht sagen konnte (passte aber zu seiner nicht vorhanden Persönlichkeit).
Ich denke nach wie vor, dass das Design halt beabsichtigt ist und eben die Menschenform eben gar nicht die tatsächliche Erscheinung des Helden ist, sondern es lediglich die Traumgestalt ist und der wahre Held eben dieser kleine Drache/Echse ist. Das würde dann eben auch den Haarschnitt in der Menschengestalt zu erklären.
Das eigentliche Problem ist und bleibt eher der Trailer selbst. Es ist ein CG-Trailer, der eben nichts oder nur ganz wenig aus dem Spiel selbst zeigt. Der Trailer schreit förmlich nach "Under Construction" und erweckt den Anschein, dass die Entwicklung des Spiels wirklich noch nicht weit sein kann. Dementsprechend detailarm wirken die Figuren auch noch. Es wirkt, als fehlen Details, Konturen etc. Man vergleiche das einfach mal mit der Party in Dragon Quest XI, wo die Figuren nur vor Details strotzen.
Aktuell wirken die Figuren in Dragon Quest XII zumindest noch eher wie Concept-Artworks, die noch nicht final sind. Im fertigen Spiel wird das dann, hoffentlich, auch anders ausschauen.
Ich möchte ganz ehrlich auch nichts von diesem Gen-Z/Talahon Unsinn hören. Seien wir doch mal ehrlich, dieser ganze Talahon-Quatsch wird wohl kaum großartig von Deutschland oder einzelnen Ländern Europas irgendwohin übergeschwappt sein^^ Man kann es zumindest nur hoffen, für alle^^