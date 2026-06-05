Neuer Ninja-Brawler verbindet Smash-Bros.-Action mit japanischer Theaterkunst

Mit Bunraku hat das spanische Studio Efecto Studios ein neues Multiplayer-Prügelspiel angekündigt, das sich optisch und thematisch von der Konkurrenz abheben möchte. Inspiriert von der traditionellen japanischen Puppentheaterkunst gleichen die Kämpfe einer spektakulären Bühnenaufführung, bei der Ninja-Puppen gegeneinander antreten.

Erscheinen soll das Spiel für PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC via Steam. Wobei ein genauer Termin noch aussteht. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann bereits jetzt einen kostenlosen Playtest auf dem PC ausprobieren. Dieser läuft noch bis zum 14. Juni.

Ninja-Action auf der Theaterbühne

In Bunraku treten bis zu acht SpielerInnen gleichzeitig gegeneinander an – sowohl online als auch lokal. Die Kämpfe finden in stilisierten Theaterarenen statt, in denen schnelle Reflexe und präzises Timing gefragt sind. Im Mittelpunkt steht das sogenannte Ninjutsu-System, das auf drei zentrale Fähigkeiten setzt.

Mit einem Dash bewegt ihr euch blitzschnell über die Bühne und könnt GegnerInnen mit einem einzigen Treffer ausschalten. Über Paraden lassen sich heranstürmende Angriffe abwehren und sogar Gegenstände zurückschleudern. Zusätzlich erscheinen während der Kämpfe Schriftrollen, mit denen mächtige Jutsu-Techniken entfesselt werden können.

Die Entwickler beschreiben jede Partie als eine Art Bühnenstück, bei dem das Publikum jede Attacke, Parade und Wendung mitverfolgt.

Mehr Inhalte bereits geplant

Zum Start des Playtests stehen drei Spielmodi für PvP- und Teamkämpfe, ein erstes Biom mit insgesamt zwölf Arenen sowie ein spielbarer Ninja-Puppencharakter zur Verfügung. Dabei soll es allerdings nicht bleiben.

Efecto Studios verspricht bereits jetzt weitere Charaktere, Karten und zusätzliche Inhalte für die Zukunft. Auch die Arenen selbst sollen abwechslungsreich ausfallen. Naturkatastrophen wie Taifune, Überschwemmungen oder Vulkanausbrüche können den Verlauf eines Kampfes beeinflussen. Hinzu kommen bewegliche und zerstörbare Plattformen, Portale oder Trampoline, die für zusätzliche Dynamik sorgen.

Mit seinem Mix aus Plattform-Kämpfen, Ninja-Action und der außergewöhnlichen Bunraku-Theater-Inszenierung könnte das Spiel vor allem Fans von Titeln wie Super Smash Bros. ansprechen. Gefällt euch der Titel?

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Bunraku, Efecto Studios