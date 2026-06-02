Kyoto Xanadu: Neuer Trailer stellt euch das geheimnisvolle Mädchen Rurui vor

In diesem Jahr bringt Falcom die Xanadu-Reihe zurück. Der neueste Teil der Reihe, Kyoto Xanadu, soll für Nintendo Switch und Switch 2, PlayStation 5 sowie PCs via Steam erscheinen. In Japan erscheint das Action-RPG bereits am 16. Juli. Das weltweite Erscheinungsdatum steht noch aus.

In einem neuen Charakter-Trailer stellt Falcom das geheimnisvolle Mädchen Rurui vor. Protagonist Rei begegnet ihr im Labyrinth. Sie ist schwer zu finden und taucht manchmal aus dem Nichts bei Rei zu Hause auf oder schließt sich plötzlich der Gruppe an, während diese das große Labyrinth erkundet.

Ein düsteres Action-RPG

SpielerInnen erkunden in der Xanadu-Reihe eine alternative Realität unter Japans Hauptstadt, die voller Monster und Mysterien ist. Das Spiel kombiniert dabei typische School-Life-Elemente und Beziehungen. Es knüpft thematisch an Tokyo Xanadu an, wo ein Eclipse-Reich nach einem Erdbeben entstand – hier steht Xanadu als zentraler Dungeon im Vordergrund.

Die Xanadu-Reihe startete übrigens schon 1985 als Action-RPG und inspirierte spätere Falcom-Titel. Tokyo Xanadu (2024 als Tokyo Xanadu eX+ für Switch neu aufgelegt) kombinierte dann Hack-and-Slash mit Social-Link-Elementen à la Persona und sollte sich bewusst von Falcom-Serien wie Ys und Trails abheben. Kyoto Xanadu markiert nach Jahren die Rückkehr, mit Fokus auf japanische Urban-Fantasy.

Charakter-Trailer Rurui

Charakter-Trailer Rei Kamiya

Charakter-Trailer Fuka Rikudo

via Gematsu, Bildmaterial: Kyoto Xanadu, Falcom