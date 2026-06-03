Rayman Legends Retold ist endlich offiziell – der Kult-Plattformer kehrt im Oktober zurück

Eigentlich war es keine große Überraschung mehr. In den vergangenen Wochen machten bereits sehr konkrete Gerüchte die Runde, nun hat Ubisoft im Rahmen der neuen State of Play Nägel mit Köpfen gemacht. Mit Rayman Legends Retold kehrt einer der beliebtesten Plattformer der letzten Jahre zurück.

Das Spiel erscheint am 1. Oktober 2026 für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC. Die Vorbestellungen sind bereits gestartet. Die Launch Edition kostet 39,99 Euro. Für PlayStation 5* und Nintendo Switch 2* wird es eine (halb-)physische Version geben, die bei Amazon schon vorbestellbar ist.

Mehr als ein Remaster

Rayman Legends Retold versteht sich nicht als einfache Neuauflage. Ubisoft spricht von einer umfassenden Neuinterpretation (Retold) des Originals mit neuer Geschichte, zusätzlichen Inhalten und einer komplett überarbeiteten Präsentation.

Die Glade of Dreams (dt. Lichtung der Träume) wird von einem neuen mysteriösen Bösewicht bedroht. Rayman, Globox, Barbara, Grand Minimus und Murphy müssen erneut losziehen, um die Welt zu retten und die Teensies zu befreien. Neben bekannten Gebieten erwartet Spieler auch ein völlig neues Areal sowie spektakuläre Drachenritte in 3D-Segmenten.

Optisch setzt Ubisoft auf einen neuen 3D bzw. 2,5D-Look. Dynamische Kamerafahrten, aufwendiger inszenierte Zwischensequenzen und moderne Grafik sollen die Welt lebendiger wirken lassen. Gleichzeitig möchte das Team den Charme und das präzise Gameplay des Originals bewahren.

Neue Musik-Level und vertonte Charaktere

Auch inhaltlich wird erweitert. Fans dürfen sich auf neue Musik-Level freuen, bei denen jede Aktion im Takt des Soundtracks ausgeführt werden muss. Darüber hinaus kehrt ein großer Teil der bekannten Level zurück.

Besonders bemerkenswert: Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe erhalten die Hauptfiguren eine vollständige Sprachausgabe. Für die Musik zeichnen erneut die bekannten Komponisten Christophe Héral und Grant Kirkhope (Donkey Kong 64 oder Banjo-Kazooie) verantwortlich.

Wer lieber gemeinsam spielt, kann die komplette Kampagne erneut mit bis zu vier Spielern im lokalen Koop erleben. Auch das beliebte Kung-Foot-Minispiel kehrt zurück und erhält neue Power-ups sowie anpassbare Regeln.

Der erste Trailer:

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Rayman Legends Retold, Ubisoft