Um Stranger Than Heaven gibt es eine heftige Kontroverse nach dem Summer Game Fest

Stranger Than Heaven hat schon im Mai ziemlich abgeliefert – und kam gut an. „Yakuza meets Hollywood“ haben wir nach dem 30-minütigen Showcase von Anfang Mai getitelt. Und das sollte gar nicht negativ konnotiert sein, auch wenn es zu Hollywood wohl die ein oder andere miese Assoziation gibt.

Snoop Dogg, dessen Sohn Cordell Broadus, Tori Kelly und Ado sowie ein Theme-Song mit Bond-Tonalität – das waren nur einige der Zutaten des „Special Look“ auf das neue Spiel der Yakuza-Macher. Auch beim Summer Game Fest gab es einige Neuigkeiten – doch diesmal wurden sie kontrovers aufgenommen.

Der neue Trailer legte den Fokus einmal mehr auf den namhaften Cast und legte am Ende noch eine Schippe drauf: Tupac ist am Start und Teil des Spiels. Und hier sind nicht nur Tupac-Fans nicht einverstanden. In den sozialen Medien wird diese Entscheidung heftig kritisiert.

Der meinungsstarke wie beliebte Journalist Gene Park von der Washington Post erklärt seine Liebe für RGG Studio für beendet. Tupac bedeute ihm viel und er habe kein gutes Gefühl dabei. Die Macher erklären in der Pressemeldung, man habe sich für die Verkörperung von der Figur Amaru durch Tupac natürlich alle Genehmigungen des Nachlasses eingeholt. Man behandle die Integration mit größtem Respekt vor dem Vermächtnis ohne jeden Einsatz von KI.

RGG zeigt Respekt – ohne KI

Fans verweisen darauf, dass der Nachlass von Tupac alles andere als „geklärt“ ist. Derzeit verwaltet der ehemalige „Warner Bros“-Musik-Manager Tom Whalley, der Tupac einst bei Interscope Records unter Vertrag genommen hatte, das Erbe. Tupacs Schwester befindet sich in einem jahrelangen Rechtsstreit mit Whalley, der sich in der Zwischenzeit die Taschen vollmacht, wie Fans ihm vorwerfen. Eben auch mit dieser neuen Zusammenarbeit.

„This fucking sucks man“, schreibt nicht nur Kotaku. Tupac ist nicht der einzige „tote Schauspieler“ in Stranger than Heaven. Schon vor Wochen hatte RGG Studio Bunta Sugawara als Teil des illustren Casts vorgestellt. Der berühmte japanische Schauspieler verstarb 2014 an einer Krebserkrankung.

In der neuerlichen Kontroverse geht fast unter, dass Stranger Than Heaven heute auch einen konkreten Termin erhalten hat. Das neue Spiel der Yakuza-Macher erscheint am 15. Januar 2027 für PS5, Xbox und PC-Steam. Es bleibt abzuwarten, ob RGG Studio noch auf die Kontroverse um Tupac reagiert.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Stranger than Heaven, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio