Neuer Übersichtstrailer zu Star Fox stellt Features und ein amüsantes Highlight vor

Star Fox macht wenig neu, aber vieles besser. So lautet unser vorläufiges Fazit aus unserem Preview-Bericht zur Neuauflage von Star Fox 64, die am 25. Juni exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheint.

Mit neuer Grafik, einer Bildrate von 60 fps und altbewährter Rail-Shooter-Action möchte das Remake nicht nur alte Fans, sondern auch Neulinge mit der „Star Fox“-Crew vertraut machen.

Um euch vor dem baldigen Erscheinungsdatum ein wenig mehr aus dem Spiel zu zeigen, hat Nintendo einen Übersichtstrailer veröffentlicht. Dieser stellt neben der Kampagne, in der es neue Zwischensequenzen gibt, auch die anpassbaren Schwierigkeitsgrade und den umfangreichen Mehrspielermodus vor.

Ein amüsantes technisches Highlight ist die Integration von Charakter-Avataren im Game-Chat, welche die Mimik der SpielerInnen in Echtzeit auf die Spielfiguren überträgt. So könnt ihr beispielsweise als Fox, Falco, Slippy oder Peppy gemeinsam im Online-Mehrspielermodus das Spiel unsicher machen.

Das Star Fox Remake erscheint am 25. Juni für Nintendo Switch 2. Im Nintendo Store* warten aktuell schon Gratis-Boni bei Vorbestellung auf euch. Auch bei Amazon* kann Star Fox inzwischen vorbestellt werden. Wie findet ihr das Remake im Vergleich zu den alten Versionen?

Der Übersichtstrailer:

Bildmaterial: Star Fox, Nintendo