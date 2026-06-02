Dieses neue Anime-Roguelite setzt auf Katzenohren, Action und spektakuläre Angriffe

Beim MIX Summer Game Showcase gab es einen genaueren Blick auf Eternal Palace Sakura. Das Anime-Action-Roguelite des japanischen Entwicklers Denneko Yuugi hat dabei nicht nur einen neuen Trailer erhalten, sondern auch ein Veröffentlichungsfenster spendiert bekommen.

Entwickler Denneko Yuugi könnten einige noch von Machina of the Planet Tree kennen. Demnach soll Eternal Palace Sakura im Herbst 2026 für PC via Steam erscheinen. Wer sich bereits vorab selbst ein Bild machen möchte, kann schon jetzt eine Demo ausprobieren.

Katzenohren, Roguelite-Action und spektakuläre Spezialangriffe

In Eternal Palace Sakura übernehmen SpielerInnen die Kontrolle über Retla, einer Heldin mit Katzenohren, Kapuze und zwei Klingen. Ihr Ziel ist es, einen geheimnisvollen „Traum-Dungeon“ zu erkunden, stärker zu werden und immer tiefere Ebenen zu erreichen.

Spielerisch setzt der Titel auf eine Mischung aus Roguelite-Elementen und flotter 3D-Action. Laut den Entwickler sollen einfache Steuerung und schnelle Kämpfe im Vordergrund stehen. Neben Ausweichmanövern können Angriffe geblockt oder Gegner mit aggressiven Kombos unter Druck gesetzt werden.

Besonderes Augenmerk liegt auf dem sogenannten „Over-Tension“-System. Sobald die entsprechende Leiste gefüllt ist, können mächtige Spezialtechniken aktiviert werden, die ganze Gegnergruppen mit einem einzigen Angriff ausschalten.

Jeder Durchlauf verläuft anders

Wie es sich für ein Roguelite gehört, spielt auch die Charakterentwicklung eine zentrale Rolle. Während der Erkundung sammeln SpielerInnen verschiedene Verstärkungen, sogenannte „Attributes“, die neue Fähigkeiten freischalten und den Kampfstil verändern.

Dadurch sollen sich in jedem Durchlauf unterschiedliche Kombinationen und Strategien ergeben. Selbst wenn die perfekte Zusammenstellung nicht gelingt, möchte der Entwickler die Suche nach alternativen Builds zu einem wichtigen Bestandteil des Spielerlebnisses machen. Hier findet ihr die Steam-Seite und unten den neuen Trailer!

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Eternal Palace Sakura, Denneko Yuugi