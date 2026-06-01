Dragon Quest XI S: Neben der „Game Key Card“ gibt’s noch einen Dämpfer auf Switch 2

Vor wenigen Tagen kündigte Square Enix die Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition für die Nintendo Switch 2 an. Diese neue Portierung erscheint am 24. September auch als physische Version. Allerdings wird es sich dabei um eine „Game Key Card“ handeln. Einen weiteren Dämpfer gibt es für SpielerInnen der bereits vorhandenen Switch-Version.
Wer die „Nintendo Switch“-Version bereits sein Eigen nennt, wird diese nicht auf die „Switch 2“-Version upgraden können. Square Enix wird keinen Upgrade-Pfad für die ursprüngliche Version anbieten. Die ursprüngliche Switch-Version von Dragon Quest XI S ist jedoch mit der Switch 2 kompatibel.
Wenn ihr Dragon Quest XI S in der „Switch 2“-Version spielen möchtet, müsstet ihr diese Version wohl oder übel noch einmal kaufen. Dabei müsstet ihr sogar wieder von vorne anfangen. Denn Square Enix wird ebenfalls keine Möglichkeit anbieten, Spielstände zwischen den beiden Versionen zu übertragen.
Wer sich jedoch für die „Switch 2“-Version entscheidet, erhält alle Features der vorherigen Veröffentlichungen und eine neue Option: Fans können zwischen einem Grafik- und einem Performance-Modus wählen. Die neue „Switch 2“-Version ist inzwischen bei Amazon* auch vorbestellbar.
via Nintendo Connect, Bildmaterial: Dragon Quest XI S, Square Enix
14 Kommentare
Von SE hätte das ehrlich gesagt nicht erwartet. Aber naja, von mir gibt's kein Geld für Keycards. Da müsste es schon ein S2-Exklusivtitel sein, dass ich die freiwillig kaufe.
Höheren Gewinn pro verkaufte Einheit. Die kosten weniger als normale Cartridges.
Mit dem 10er kommst du glaube ich nicht hin. Wie Square Enix die Switch 2 Ports handhabt ist maximal gierig. Entweder gibt es keinen Upgrade-Pfad oder man verlangt 20 Euro. Das sind 10 Euro mehr als Nintendo bei seinen Upgrade-Pfaden verlangt. Und sämtliche Switch 2 Ports für den Handel erscheinen zudem auf ner GKC. Das macht Square Enix auf der Switch größtenteils völlig unattraktiv. Wobei sie mit GKC's halt auch nicht alleine sind, siehe Capcom, SEGA und Koei Tecmo.
Also die sehr geringe Auflösung und auch damit verbundene Detailschärfe war schon relativ dürftig auf der Switch. Schlimm nur, dass auf Grundlage dieser abgespeckten Version auch alle späteren Ports dieser Version für PlayStation, Xbox und PC erschienen sind.
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Switch 2 Version aber zumindest auf Augenhöhe eben dieser Versionen liegen wird.
Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Hot-Take ist aber für mich ist und bleibt die PS4 Version die beste Version. Und die hat Square Enix komplett aus dem Verkauf genommen. Klar, die japanische Sprachausgabe sowie den Orchester-Soundtrack hätte ich gerne gehabt, aber das hat die Erfahrung nun nicht ruiniert. Alles andere, was der S-Version hinzugefügt wurde, ist Beiwerk was, wie die zusätzlichen Charakter-Interaktionen und Quests, Nice to have ist, aber du verpasst rein gar nichts, da das Original schon so umfangreich und einfach komplett ist.
In gefühlt 30 Interviews hat Naoki Hamaguchi ja schon versucht, uns schmackhaft zu machen, warum diese leeren Cartridges für die Publisher ein Segen sind und warum wir uns damit besser abfinden sollten. Ja, für die Publisher ist das auch weiterhin ne kostengünstige Angelegenheit. Aber er konnte nicht wirklich erklären, was nun der Verbraucher davon hat außer den berüchtigten Wiederverkaufswert.
Sowohl Square Enix als auch Capcom werden in der Switch 2 Generation glaube ich keine einzige Version für den Handel auf einer normalen Karte veröffentlichen, obwohl mittlerweile ja kleinere Karten im Umlauf sind, worauf kleinere Spiele perfekt drauf passen würden. Ich denke, eher friert die Hölle zu oder Nintendo veröffentlicht Mother 3 im Westen, bevor das oben genannte Szenario eintrifft, dass diese beiden Publisher irgendwas auf einer richtigen Switch 2 Karte veröffentlichen werden. SEGA scheint zumindest etwas kompromissbereit zu sein mittlerweile. Die haben ja ein Spiel glaube ich schon ganz herkömmlich veröffentlicht.
Mag sein, aber ist das eine erneute Veröffentlichung wert? In ein paar Jahren ist die Grafik von heute auch schon wieder altbacken. Man blickt bei den ganzen DQ11-Versionen doch jetzt schon nur noch als Insider durch. Grafik sollte nicht alles rechtfertigen. Man muss nicht jeden noch so kleinen technischen Fortschritt mit neuen Fassungen der immer gleichen Games zelebrieren. Wie groß soll denn die Zielgruppe sein, die sich jedes halbwegs geliebte Spiel in 3-4 verschiedenen Versionen hinstellt? ch kann mir einfach schwer vorstellen, dass diese Strategie langfristig fruchtbringend sein soll.
Für mich ist die erste Ps4 Version auch die beste Version. Nur ist da halt ohne die neuen Inhalte faktisch inkomplett und die Sachen die da fehlen finde ich schon als gut genug um sie dabei haben zu wollen. DAs kann natürlich jeder anders sehen aber für mich hat diese miserable release Politik nur dazu geführt das man am Ende mit zwei inkompletten Versionen dasteht, was bei mir dafür gesorgt hat das ich keine der beiden mehr genießen kann. Solange das halt so bleibt werde ich das Spiel wohl niemals mehr spielen können. Vielleicht dann in 20 Jahren wenn ein Remake auf der Ps8 oder so erscheint wird dann endlich eine vollständige Version des Spiels erscheinen an die ich auch wieder spaß haben kann.
Dem kann man nur zustimmen. Das die originale Version ohne orchestralen Soundtrack veröffentlicht wurde, war dem Composer Koichi Sugiyama zu verdanken, der auf Zusatzerträge aus Live-Konzerten und CD-Verkäufen abschielte. Hätten die Spieler den Soundtrack bereits im Spiel, gäbe es wenig Grund die Konzerte zu besuchen und CDs zu kaufen. Deshalb mussten sich Spieler mit dem kläglichen Midi-Sound abplagen.
Lang gehalten hat das allerdings auch nicht, da später die Definitive Edition mit genau diesem orchestralen Soundtrack ankam, dabei aber grafisch leicht abgespeckt wurde. Zuerst hieß es, die DE erscheine nur für die Switch - später wurden trotzdem noch die Versionen für die anderen Konsolen nachgereicht. Die PS4 DE-Version hab ich mir dann auch geholt und es nicht bereut. Der Midi-Sound war und bleibt eine Zumutung.
So ist es. Weder bei Atlus und Persona/SMT noch bei SE und DQ11 ist das eine kundenfreundliche Politik - es geht nur darum, Käufer*innen maximal zu melken. Ich kaufe mir ein Spiel nur ein einziges mal, weil ich es meist auch nur ein einziges mal durchspiele. Wegen einem Grafikupgrade, besserem Soundtrack oder 3 Stunden neuem postgame-Inhalt geb ich doch nicht ein zweites Mal so viel Geld aus und investiere Dutzende Spielstunden! Im schlimmsten Fall, wenn wie bei DQ eine Version nach der anderen herauskommt, wartet man als Spieler eventuell auf eine "finale" Version, die niemals kommt. Und SE sieht in der Zwischenzeit kein Geld. Wo soll da der Vorteil sein? Am Ender verlieren doch beide Seiten! Entweder gleich komplett und in bester Form veröffentlichen oder Upgrades (keine Updates) kostenlos oder mindestens kostengünstig nachreichen. Also das genaue Gegenteil, was SE hier mit DQXI abzieht.
Geht nicht? Sabotage Studio hat mit Sea of Stars: Throes of the Watchmaker kostenlosen Content nachgereicht, da zieht es mir nicht nur die Socken aus, sondern auch Hemd und Höschen. Unfassbar, was da an Arbeit drin steckt! Das wäre wirklich 5-10€ wert gewesen und hat zusätzlich das "True Ending" im Hauptgame nachgereicht.
Anderes Beispiel: Metroid Prime 4, Hades 2, Rune Factory: Guardians of Azuma und Fantasy Life i: Die Zeitdiebin wurden allesamt von Anfang an auf Cartridge mit BEIDEN Switch-Versionen veröffentlicht (also Switch 1-Version + Upgrade-Pack) - für Neukäufer beider Konsolen geeignet und ohne GKC. Wem das zu teuer ist, durfte bei Fantasy Life i das Switch-2 Upgrade Pack für unfassbar teure 2,27€ kaufen. Wie, 2,27€? Keine 5, 10 oder 20€? Sowas geht? Ja, aber nur wenn man seine Kund*innen lieber hat als seine Aktionäre.
Und ich bin sicher, da haben die Kolleg*innen im Forum noch viele weitere positive Beispiele von anderen Spielen, wie man es besser machen kann als SE.