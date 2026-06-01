Dragon Quest XI S: Neben der „Game Key Card“ gibt’s noch einen Dämpfer auf Switch 2

Vor wenigen Tagen kündigte Square Enix die Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition für die Nintendo Switch 2 an. Diese neue Portierung erscheint am 24. September auch als physische Version. Allerdings wird es sich dabei um eine „Game Key Card“ handeln. Einen weiteren Dämpfer gibt es für SpielerInnen der bereits vorhandenen Switch-Version.

Wer die „Nintendo Switch“-Version bereits sein Eigen nennt, wird diese nicht auf die „Switch 2“-Version upgraden können. Square Enix wird keinen Upgrade-Pfad für die ursprüngliche Version anbieten. Die ursprüngliche Switch-Version von Dragon Quest XI S ist jedoch mit der Switch 2 kompatibel.

Wenn ihr Dragon Quest XI S in der „Switch 2“-Version spielen möchtet, müsstet ihr diese Version wohl oder übel noch einmal kaufen. Dabei müsstet ihr sogar wieder von vorne anfangen. Denn Square Enix wird ebenfalls keine Möglichkeit anbieten, Spielstände zwischen den beiden Versionen zu übertragen.

Wer sich jedoch für die „Switch 2“-Version entscheidet, erhält alle Features der vorherigen Veröffentlichungen und eine neue Option: Fans können zwischen einem Grafik- und einem Performance-Modus wählen. Die neue „Switch 2“-Version ist inzwischen bei Amazon* auch vorbestellbar.

via Nintendo Connect, Bildmaterial: Dragon Quest XI S, Square Enix