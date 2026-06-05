Das neue Spiel von ICO-Schöpfer Fumito Ueda feierte sein Comeback beim Summer Game Fest

Das hatten nicht mehr viele auf dem Schirm: Beim Summer Game Fest feierte Project Robot von ICO-Schöpfer Fumito Ueda sein Comeback. Man kann es euch kaum verdenken, wenn ihr das Spiel vergessen habt. Denn Ueda lässt sich Ueda-typisch viel Zeit.

Beim Summer Game Fest stellte Geoff Keighley erst Fumito Ueda im Publikum vor und zeigte dann einen neuen Trailer zu Project Robot, das jetzt genATLAS heißt. Seit mindestens 2018 arbeitet das Studio GenDESIGN von Ueda dem Vernehmen nach an dem neuen Spiel.

Fumito Ueda verriet schon damals: „Was wir machen, fühlt sich nicht wie ein Indie-Game an. Unser Ziel ist etwas der Größe von ICO, Shadow of the Colossus oder The Last Guardian.“ Da hat sich Ueda selbst allerhand vorgenommen.

Einen Termin zu genATLAS gibt es nicht. Die Veröffentlichung im Vertrieb von Epic Games ist für PCs im Epic Games Store, PlayStation 5 und Xbox Series geplant. Das Spiel wird als Einzelspieler-Action-ADventure in einer offenen Spielwelt beschrieben.

Man erwacht auf einem verlassenen Planeten. Vor uns liegt eine weite, stille Welt. Das ist schon mal ziemlich Ueda-like. Endlose Ebenen, verlassene Anlagen und plötzlich kolossale Roboter. Ueda-Fans dürften gespannt sein – und sollten sich lieber noch etwas Wartezeit einplanen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: genATLAS, genDESIGN