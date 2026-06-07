„Nah am Final Fantasy der chinesischen RPGs“ – Swords of Legends stellt sich erneut vor

Während der Eröffnungsshow zum Summer Game Fest gab es einen neuen Trailer zum kommenden Action-Adventure-RPG Swords of Legends vom Entwicklerstudio Aurogon Shanghai. Im Video wurden vor allem spektakuläre Bosskämpfe gezeigt, die zum Kern des Gameplay des ambitionierten Titels gehören.

Es ist der erste größere Auftritt des Spiels nach der Ankündigung für den Westen im August. Swords of Legends ist der tatsächlich der vierte Teil der chinesischen Gujian-Reihe ist und soll jetzt durch die finanzielle Unterstützung von Tencent größer und auch weltweit erfolgreich werden. Es gibt Stimmen, welche die Gujian-Reihe als „nahe dran, das Final Fantasy der chinesischen RPGs zu sein“ bezeichnen, etwa der freie Autor Khee Hoon Chan.

„Angesiedelt im Urzeitalter, in einer Welt, die den seltsamen Geschichten klassischer chinesischer Literatur entstammt, in der Sterbliche, Götter und umherwandernde Seelen dieselbe Erde bevölkern, bietet der neue Trailer zu Swords of Legends einen frischen Blick auf das Kampfsystem“, heißt es in der Pressemeldung.

„Im Fokus steht ein Bosskampf gegen Kong Kong Zi, den Meister der Zauberkunst – ein theatralischer Gegner, dessen jede Bewegung als Darbietung traditioneller chinesischer Zauberkunst inszeniert ist, einer jahrhundertealten Form der Bühnenmagie im Nahbereich“, stellt man weiter vor. „Der Meister der Zauberkunst basiert auf lebendigen Traditionen und ist in einer realen kulturellen Praxis verwurzelt, nicht frei erfunden.“

Ein Termin steht noch aus

Der Trailer stellt außerdem das Spirit-Companion-System vor, das es SpielerInnen erlaubt, eine Seele aus der Geisterwelt an ihre Seite zu rufen. Diese fängt Schaden ab und unterstützt bei kombinierten Finishing-Moves gegen Gegner.

Einen konkreten Termin für den Singleplayer-Titel für Xbox, PlayStation und PCs gibt es noch nicht. Dadurch, dass die aktuelle Teamgröße erst aufgebaut werden musste, ist das Spiel jedoch schon länger in Entwicklung und wirkt in einigen Bereichen bereits weit fortgeschritten.

Nicht nur Investor Tencent sieht Potenzial im Spiel – nach Spielen wie Black Myth: Wukong und Wuchang: Fallen Feathers ist die Nachfrage nach RPGs mit chinesischer Folklore definitiv vorhanden. Ob Swords of Legends in die großen Fußstapfen dieser Spiele treten kann, wird sich aber noch zeigen müssen. Fans können sich das Spiel bereits auf die Wunschliste setzen, etwa bei Steam.

Der neue Trailer:

via Eurogamer, Gematsu, Bildmaterial: Swords of Legends, Wangyuan Shengtang, Aurogon Shanghai