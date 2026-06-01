Inazuma Eleven: Das hat das fünfte kostenlose Update zu „Victory Road“ zu bieten

In der kürzlich stattgefundenen „INA-DAI“-Präsentation kündigte Level-5 nicht nur Inazuma Eleven: Cross für den 9. Juni 2026, sondern auch das fünfte kostenlose Update für Inazuma Eleven: Victory Road an. Dieses trägt den Titel New Kick-Off DLC und soll bereits am 11. Juni für alle Versionen erscheinen.

Mit diesem Update führt Level-5 die sogenannten „Synergien“ ein. Dabei handelt es sich um teamweite Buffs, die unter bestimmten Bedingungen ausgeführt werden. Die Aktivierung dieser offensiven oder defensiven „Synergien“ basiert auf Kombinationen von Charakteren, die in früheren „Inazuma Eleven“-Titeln eng miteinander verbunden waren.

Um diese „Synergien“ und das Rangsystem den Spielerinnen und Spielern näherzubringen, hat Level-5 ebenfalls einen Fußball-Crashkurs veröffentlicht. Darin führt Destin Billows in die Grundlagen der Mannschaftsbildung ein und gibt wichtige Tipps, die dabei helfen sollen, die eigenen Mannschaften zusammenzustellen.

Abschließend gibt es noch neue Informationen zum „Victory Road“-Turnier. Auf der offiziellen Website wurden neue Informationen zum Turnierformat, den Belohnungen und den benötigten saisonalen SpielerInnen veröffentlicht.

„New Kick-Off DLC“-Trailer:

Der Fußball-Crashkurs

„Victory Road“-Turnier

via Gematau, Level-5, Bildmaterial: Inazuma Eleven: Victory Road, Level-5