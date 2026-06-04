Control Resonant erweitert die lange Liste der hochkarätigen September-Games

Im November erscheint (wahrscheinlich) Grand Theft Auto VI und für viele Publisher steht fest, dass man die zeitliche Nähe dazu unbedingt vermeiden will. Ein mögliches Fenster dafür ist der September. Und so wird die Liste der hochkarätigen September-Spiele immer länger.

Ob das die bessere Lösung ist? Zum September-Line-up neben bisher unter anderem The Blood of Dawnwalker, Marvel’s Wolverine, Dune: Awakening, Onimusha: Way of the Sword und Silent Hill: Townfall gesellt sich jetzt auch noch die Fortsetzung Control Resonant. Das neueste Werk aus dem Hause Remedy Entertainment wird planmäßig am 24. September für PlayStation 5, Xbox Series und PC veröffentlicht.

In Control Resonant übernehmt ihr die Rolle von Dylan Faden, der nach seiner verschwundenen Schwester Jesse sucht und sich mit seiner düsteren Vergangenheit auseinandersetzt, nachdem er jahrelang vom FBC gefangen gehalten wurde. Dabei geht es nach Manhattan, welches jedoch durch übernatürliche Kräfte verzerrt wurde. Dort lauern auf den Straßen monströse Wesen.

Übernatürliche Kräfte und Geschwisterbeziehung

Im Trailer, der auf der State of Play präsentiert wurde, sind erste Einblicke in diese geheimnisvolle neue Bedrohung zu sehen. Um dieser Bedrohung Einhalt zu gebieten, nutzt Dylan die neue, formwandelnde Waffe Aberrant. Mit roher Gewalt kann diese die sogenannten „Resonant Manifestations“ bezwingen.

Neben den übernatürlichen Kräften, die in der Welt ihr Unwesen treiben, legt das Spiel ebenfalls einen Schwerpunkt auf die Geschwisterbeziehung zwischen Dylan und Jesse. Letztere war die zentrale Figur des ersten Spiels. Die Handlungsstränge der beiden Charaktere stehen in Beziehung zueinander und treiben so ihre gemeinsame Geschichte voran.

Ziel beider Spiele ist es, dass sich die Geschwister ihrem Schicksal stellen. In Resonant tauchen SpielerInnen nun tiefer in die komplizierte Vergangenheit der Geschwister ein. Ihr Leben war alles andere als einfach und nun wird der Preis für das, was sie mit sich herumtragen, fällig.

Der erste Story-Trailer:

via PlayStation Blog, Bildmaterial: Control Resonant, Remedy Entertainment, 505 Games